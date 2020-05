BMW Alpina XB7 2021 : un VUS grandiose et ultra puissant

Si le Mercedes-Maybach GLS 600 représente le summum du luxe et du confort dans le segment des VUS pleine grandeur, le tout nouveau BMW Alpina XB7 annoncé aujourd’hui atteint quant à lui des sommets de performance et de sportivité.

Vous connaissez peut-être la marque Alpina pour son travail sur les voitures de BMW comme la Série 3 (Alpina B3) et la Série 7 (Alpina B7), la seconde étant déjà offerte chez nous, mais voilà qu’elle s’attaque à l’imposant X7. Et nous l’aurons au Canada à compter de l’automne!

Sa pièce de résistance se trouve naturellement sous le capot, à savoir un V8 biturbo de 4,4 litres qui développe rien de moins que 612 chevaux de 5 500 à 6 600 tours/minute et un couple de 590 livres-pied de 2 000 à 5 000 tours/minute.

Jumelé à une boîte automatique sport à huit rapports reprogrammée et à un différentiel arrière actif à glissement limité, ce moteur catapulte le BMW Alpina XB7 de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes. On se donne même la peine de nous mentionner le chrono pour le quart de mille : 12,6 secondes. Quant à la vitesse de pointe, elle s’élève à 290 km/h.

Ces chiffres sont rendus possibles notamment grâce à des modifications au niveau des turbocompresseurs et du système de refroidissement. Un nouveau système d’échappement sport en inox, spécialement concocté par Alpina, se charge par ailleurs de produire un son du tonnerre que le conducteur peut contrôler à l’aide de volets actifs à commande électronique.

Sur la route, le BMW Alpina XB7 fera mentir son gros gabarit avec une agilité que la compagnie qualifie d’exceptionnelle. Il profite d’une suspension pneumatique sport capable d’abaisser la garde au sol de 20 millimètres en mode Sport (ou à partir de 160 km/h) et d’un autre 20 millimètres en mode Sport+ (ou au-delà de 250 km/h). De nouvelles barres de renfort pour le châssis, un rouage intégral dont la répartition active du couple a été adaptée et un système de direction aux quatre roues améliorent également la tenue de route et la maniabilité.

Photo: BMW

De série, les nouvelles jantes en alliage forgé de 23 pouces à 20 rayons sont chaussées de pneus de performance Pirelli conçus expressément pour le BMW Alpina XB7. Les jantes optionnelles mesurent… 21 pouces. Elles cachent partiellement des étriers Brembo peints en bleu Alpina (avec quatre pistons à l’avant) ainsi que des disques frôlant les 400 millimètres de diamètre.

Pour ce qui est du design, soulignons le pare-chocs avant retravaillé qui maximise l’aérodynamisme et le pare-chocs arrière qui ajoute du style tout en intégrant les deux sorties d’échappement doubles. Dans l’habitacle, disponible à six ou sept places, le véhicule regorge de fins détails tels que le volant sport en cuir Lavalina aux coutures bleues/vertes, l’éclairage personnalisé et la molette de commande iDrive en verre cristallin ornée du logo Alpina gravé au laser. Même l’écran central de 12,3 pouces porte la signature d’Alpina.

Photo: BMW

Construit à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, le BMW Alpina XB7 2021 pourra être commandé dès les prochains jours à partir de 165 900 $ (le X7 régulier commence à 94 000 $). Tel que mentionné plus tôt, les livraisons débuteront en septembre.