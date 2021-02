Une BMW M8 Gran Coupé comme voiture de tous les jours?

J’ai lu votre essai de la BMW M8 Gran Coupé. J’aimerais savoir comment est la conduite au quotidien? J’habite près du centre-ville de Montréal, et je me déplace 80 % du temps au centre-ville. J’aime également sortir de la ville la fin de semaine, surtout pour aller à mon chalet dans le Nord. Est-ce que c’est une voiture qui est convenable au quotidien?

---------------------

Bonjour,

La BMW M8 Gran Coupé est vraiment une voiture unique. Des grosses berlines au look sport avec plus de 600 chevaux et quatre roues motrices, ça ne court pas les rues! Vous pouvez toujours regarder du côté de l’Audi RS 7 ou de la Mercedes-AMG GT à quatre portes, mais sinon, il vous faudra lorgner les Tesla Model S Plaid et Porsche Taycan Turbo!

En ce qui concerne la BMW M8, vous serez heureux d’entendre que pour une voiture aussi performante, elle est plutôt facile à vivre au quotidien.

Photo: Marc-André Gauthier

Voyez-vous, on peut ajuster une panoplie de paramètres dans la voiture. Par exemple, la transmission a 3 niveaux de performance, eux-mêmes réglables en trois sous-niveaux. La direction, la fermeté de la suspension, la fermeté du châssis : tout s’ajuste!

Si on règle le tout au plus confortable, on a affaire à une voiture étonnamment civilisée.

Personnellement, je recommande de laisser la direction, le châssis et le moteur en mode Sport, la transmission juste au-dessus du niveau le plus confortable, et la suspension en mode Confort, pour une conduite quotidienne optimale. Avec ce réglage, on conserve l’âme de l’auto, sans toutefois se ruiner le dos à la moindre bosse.

Photo: Marc-André Gauthier

Par contre, parlant de bosses, vous apprendrez rapidement à les éviter. Même en mode le plus confortable, la suspension est limitée par son faible débattement. Ainsi, même si elle ne donne pas de coup, elle transmet beaucoup de mouvement aux occupants, et pour l’avoir conduite en ville, ça peut être agaçant. Cela dit, c’est vraiment moins pénible que dans une auto sport comme une Porsche 911. Autrement dit, la BMW M8 Gran Coupé est aussi confortable qu’une voiture dans le genre peut l’être.

Je vous recommande donc de demander à votre concessionnaire de réaliser un essai d’une ou deux journées. Faites les trajets que vous avez l’habitude de faire, et vous verrez ainsi si la conduite vous agace.