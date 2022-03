BMW achète Alpina et envisage d’autres modèles de performance

La gamme actuelle de BMW ne manque pas de modèles de haute performance, non seulement grâce à sa division M mais aussi à son association avec le préparateur allemand Alpina. Attendez-vous à en voir plus dans le futur.

Pourquoi? Parce que BMW vient d’annoncer le rachat d’Alpina qui, jusqu’à aujourd’hui, a toujours opéré de façon indépendante. Les détails financiers de la transaction restent toutefois secrets.

Dans les faits, jusqu’à la fin de 2025, BMW va continuer à assembler les véhicules et à les expédier à Alpina pour traitement final, conformément à l’entente actuelle. À partir du 1er janvier 2026, BMW pourrait décider de tout réunir à l’interne, mais ça reste à voir.

Photo: BMW Alpina

Contrairement aux bolides M de BMW qui sont beaucoup axés sur les performances en piste, ceux conçus par Alpina gardent leur focus sur la route. Autrement dit, leur puissance accrue ne vient pas au détriment du confort de roulement. En Amérique du Nord, on compte les BMW Alpina B7 (Série 7), Alpina XB7 (X7) et B8 Gran Coupé (Série 8).

Tel que mentionné plus tôt, il est fort possible également que de nouveaux modèles Alpina voient le jour et qu’ils soient produits en plus grand nombre. Sachez qu’il existe de l’autre côté de l’Atlantique une Alpina B3 basée sur la Série 3 ainsi que des Alpina XD3 et XD4 provenant des X3/X4.

Y aura-t-il des Alpina électriques? C’est possible. Après tout, le communiqué fait mention d’une « transformation vers l’électromobilité et les réglementations de plus en plus contraignantes à travers le monde ». À suivre.

En vidéo : On essaie le BMW Alpina XB7 sur la piste