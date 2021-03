VUS à 30 000 $ : quel modèle choisir?

Je cherche un VUS sous-compact à quatre roues motrices, et je ne veux pas dépenser plus de 30 000 $. J’ai regardé pas mal tous les modèles, et les véhicules que j’aime le plus sont le Mazda CX-30, le Buick Encore GX, et le Kia Seltos. On m’a beaucoup parlé du Hyundai Kona et de la Subaru Crosstrek, mais ils ne m’intéressent pas.

----------------

Bonjour Nathalie,

Les véhicules qui vous intéressent peuvent tous dépasser facilement les 30 000 $. Voyons voir ce que ça dit avec votre budget.

Le Mazda CX-30 est disponible avec trois moteurs différents. Avec votre budget, vous ne pouvez pas vous permettre le moteur turbo, mais ne vous en faites pas, le moteur du « milieu » est tout à fait convenable avec ses 186 chevaux. Ainsi, pour un peu plus de 30 000 $, vous pouvez mettre la main sur un CX-30 GS à quatre roues motrices, plutôt bien équipé.

Photo: Mazda Canada

En ce qui concerne l’Encore GX, c’est un peu plus complexe. La version à quatre roues motrices avec le moteur de 1,3 litre turbocompressé de 155 chevaux débute à 30 643 $, si l’on inclut les frais de préparation. À ce prix, vous n’avez pratiquement aucune option, et un comportement routier bien inférieur à celui du CX-30.

Photo: General Motors

Finalement, le Kia Seltos peut venir brouiller les cartes. Il débute à 25 000 $, ce qui vous laisse une bonne marge de manœuvre pour de l’équipement. Ainsi, pour 29 605 $, vous pourrez mettre la main sur une version EX à quatre roues motrices bien équipée, avec le moteur quatre cylindres de 2,0 litres de 146 chevaux et 132 livres-pied de couple. Il est moins puissant que le CX-30, moins agréable à conduire, mais pas mal plus spacieux.

Photo: Frédéric Mercier

Selon vos besoins, vous avez donc le choix entre deux bons produits, soit le CX-30 et le Kia Seltos.

Sinon, si vous êtes n’êtes pas pressée, il y a deux nouveaux modèles qui arriveront sur le marché cette année et qui pourraient s’avérer intéressants pour vous. Premièrement, il y a le Volkswagen Taos, un petit VUS au format plus compact que le Tiguan. On n’a pas encore pu l’essayer, mais Volkswagen nous promet un véhicule à la fois spacieux et agréable à conduire.

Ensuite, Honda travaille sur un nouveau HR-V, qui lui aussi devrait avoir une conduite améliorée par rapport à celui qui est offert chez nous depuis un bon moment. Celui-ci sera probablement commercialisé à partir de l’année-modèle 2022.

Bon magasinage!