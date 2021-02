Mitsubishi Outlander 2022 : cinq choses à savoir

Le Mitsubishi Outlander 2022 marque l'arrivée d'une quatrième génération de ce VUS japonais au Canada, employant la nouvelle signature stylistique de la marque. De plus, l'Outlander a reçu plusieurs innovations sur les plans technologique et mécanique.

Voici cinq choses à savoir sur le Mitsubishi Outlander 2022.

Design audacieux

Photo: Mitsubishi

Évidemment, la première chose qui saute aux yeux est la mise à jour esthétique de ce nouvel Outlander. Mitsubishi explique qu'on voulait générer une attitude « originale et aventurière ». Pour y arriver, les stylistes ont élargi les ailes par rapport à l’ancienne mouture, tout en donnant la possibilité d’opter pour des jantes pouvant mesurer jusqu’à 20 pouces.

La marque a aussi misé sur un thème horizontal. On le perçoit notamment avec le bouclier muni du logo, soutenu par la grille rectangulaire et ceinturée par les ailes chromées qui rejoignent les antibrouillards et les phares. Ces derniers sont d’ailleurs placés haut, question de visibilité pour les automobilistes et les piétons selon Mitsubishi.

Photo: Mitsubishi

Sur le hayon à l’arrière, un motif en forme de diamant fait référence à la roue de secours qui faisait office sur les Montero de l’époque. De plus, on ajoute une petite touche de modernité en disposant un élément de couleur contrastante sur le pilier C, qui vient rejoindre la lunette arrière.

Par ailleurs, le consommateur pourra choisir entre huit couleurs différentes pour la carrosserie. Parmi celles-ci, trois sont nouvelles : rouge diamant, blanc diamant et noir diamant.

Un seul moteur

Photo: Mitsubishi

Mitsubishi a mis de l’avant un nouveau moteur quatre cylindres de 2,5 litres. Bien que nous ne connaissions pas les puissances au moment d’écrire ces lignes, nous estimons une cavalerie d’environ 180 chevaux et un couple de 180 lb-pi. Le moteur sera jumelé à une boite CVT qui simule huit rapports en mode sport.

Il possible de sélectionner entre six modes de conduite, allant des modes Éco, Normal, Sport (Tarmac), Gravier (Gravel), Neige et Boue. Toutes les moutures seront munies du rouage intégral S-AWC dont plusieurs éléments ont été revus comme le contrôle électronique du couple réparti aux roues.

Mitsubishi n’a toujours pas confirmé si cette nouvelle génération du Outlander continuera d’offrir une variante hybride rechargeable. Une annonce devrait suivre au cours des prochaines mois.

Plus robuste

Photo: Mitsubishi

Mitsubishi a créé une nouvelle plate-forme qui utilise une tôle d’acier à très haute résistance autour de l’habitacle. Elle permettrait notamment de réduire le poids du véhicule tout en limitant la déformation lors d’un accident.

De plus, l’adoption de structures cycliques connectées autour du compartiment moteur et de la cabine a permis d’augmenter la rigidité en flexion et en torsion de la carrosserie par rapport au modèle précédent.

Habitacle revu

Photo: Mitsubishi

Tout comme la carrosserie, l’habitacle du Mitsubishi Outlander 2022 a aussi été revu. L’intérieur a été modernisé grâce à un style à multiétages : l’écran n’est plus encastré dans la console, mais séparé vers le haut et les contrôles de la température sont situés vers le bas. De nouvelles couleurs sont disponibles au catalogue comme des sièges en cuir noir ou gris, des garnitures brun clair et des éléments en aluminium.

Au poste de pilotage, le conducteur sera servi par un tableau de bord analogique avec un écran de sept pouces de série ou un écran de 12,3 pouces complètement numérique. De plus, il sera possible d’opter pour l’affichage tête haute d’une dimension de 10,8 pouces.

Du côté de l’infodivertissement, les passagers pourront être servis par un écran de neuf pouces livrable en option. Les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sont aussi au menu. Une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs est en option. Des ports de recharge USB de type C et A sont prévus à l’avant et à l’arrière de la console centrale.

Finalement, l’Outlander peut accueillir sept passagers à bord. La deuxième rangée peut être rabattue à la manière 40/20/40 et elle est coulissante.

L’assistance MI-PILOT

Photo: Mitsubishi

Chez Mitsubishi, on utilise la suite d’aides et assistances à la conduite MI-PILOT. Ce dernier intègre le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie. Les véhicules équipés d’une fonction de navigation peuvent lire les panneaux de vitesse pour modifier automatiquement la vitesse réglée. De plus, ils peuvent utiliser les informations de la carte de navigation pour ajuster automatiquement la vitesse du véhicule en fonction des courbes et des bifurcations sur les autoroutes et dans d’autres situations.

Pour la première fois au Canada, la marque ajoute la fonctionnalité Mitsubishi Connect qui est un système d’assistance automobile. D’autre part, le fonctionnement par téléphone intelligent peut être utilisé pour afficher la position de stationnement du véhicule ou pour faire clignoter ses feux afin de montrer où il est immobilisé.

Le Mitsubishi Outlander 2022 sera mis en vente en avril 2021. Plus de détails sur les spécifications du véhicule ainsi que sur les prix seront dévoilés peu avant la date de commercialisation.