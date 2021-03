En vidéo : Antoine Joubert présente le Mitsubishi Outlander 2022

À l’aube de son arrivée chez les concessionnaires du Québec, le nouveau Mitsubishi Outlander 2022 était de passage à l’émission Salut Bonjour, où le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert en a fait la présentation.

L’Outlander 2022 est le premier modèle de Mitsubishi à bénéficier de l’alliance avec les constructeurs Nissan et Renault. L’Outlander partage donc sa plateforme et sa motorisation avec le Nissan Rogue, mais conserve une image très distinctive.

Plus imposant que le modèle d’ancienne génération, le nouvel Outlander adopte une image nettement différente de celle du Rogue. Sa calandre placée bien haut et ses phares élancés lui confèrent un look à la fois costaud et futuriste.

À l’intérieur, un habitacle moderne est au rendez-vous, et la configuration à sept passagers vient de série sur toutes les versions.

Offert à partir de 31 998 $, le Mitsubishi Outlander 2022 arrivera chez les concessionnaires québécois au cours des prochaines semaines.

