Kia Rio5 2021 : beaucoup de technologies à petit prix

Fraîchement élue Meilleur achat 2021 dans la catégorie des voitures sous-compactes par Le Guide de l’auto, la Kia Rio est maintenant en vente sur le marché canadien et on sait tout sur ses prix et son équipement.

Avant d’aller plus loin, précisons que la petite Coréenne ne sera plus offerte en version berline chez nous; seule la Rio5 à hayon demeure au programme.

Arrivée à mi-chemin de sa génération actuelle, la voiture propose un design extérieur modernisé (grille de calandre amincie, pare-chocs avant revu, logement des phares antibrouillard redessiné, nouvelles jantes) ainsi que de nouvelles couleurs de carrosserie (gris acier et bleu sportif).

Photo: Kia

Quatre versions

La Kia Rio5 2021 se décline en quatre versions – une de moins qu’en 2020 avec l’abandon de la LX de base – et celles-ci ont des appellations un peu différentes. La gamme débute avec la LX+ manuelle, affichée à 17 295 $ plus les frais de transport et de préparation. Si vous optez pour la boîte automatique à variation continue, vous devrez payer un supplément de 1 200 $.

À propos, le moteur est toujours le même quatre cylindres de 1,6 litre qui génère 120 chevaux et dont la consommation moyenne varie entre 6,7 et 7,0 L/100 km.

Photo: Kia

L’équipement de série comprend des jantes en acier de 15 pouces, des sièges avant chauffants et un volant gainé de cuir, mais surtout un nouvel écran tactile de huit pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil – de quoi attirer plus de jeunes conducteurs.

Les versions supérieures ajoutent des roues en alliage, des feux de jour à DEL, un toit ouvrant, un volant chauffant et un système de surveillance des angles morts. À 22 495 $, la Rio5 EX Premium qui trône au sommet de la gamme gagne de nouveaux dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite incluant des feux de route automatiques, une assistance d’évitement de collision frontale et une assistance de maintien dans la voie, sans oublier les services connectés Intelligence UVO de Kia.

En vidéo : Quelle voiture sous-compacte choisir en 2021?