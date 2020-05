La Kia Rio 2021 se refait une beauté

Arrivée à mi-chemin de sa génération actuelle, la Kia Rio 2021 aura droit à plusieurs retouches et améliorations – une mauvaise nouvelle pour les rivales de cette petite Coréenne, élue Meilleur achat 2020 dans la catégorie des voitures sous-compactes par Le Guide de l’auto.

Avant d’aller plus loin, sachez que Kia n’a dévoilé pour l’instant que la version européenne. La berline Rio ainsi que la Rio 5 portes vendues chez nous devraient toutefois emboîter le pas.

Les designers de Kia ont d’abord modernisé et épuré l’extérieur, par exemple en amincissant la grille de calandre, en abaissant et en élargissant le pare-chocs avant de même qu’en redessinant le logement des phares antibrouillard. Des phares entièrement à DEL sont aussi au programme, sans oublier les nouveaux choix de couleurs et de jantes.

Photo: Kia

À l’intérieur de la Kia Rio 2021, le décor et les matériaux s’embellissent et se raffinent, mais la grande nouveauté est l’écran tactile de huit pouces au centre (optionnel), dont le système multimédia sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. À cela s’ajoute un affichage de 4,2 pouces de meilleure résolution derrière le volant.

On espère pouvoir profiter ici de cet ensemble qui ajoute des garnitures bleues contrastantes sur les sièges, la planche de bord et les accoudoirs de portières, avec des coutures agencées.

Photo: Kia

De leur côté, les ingénieurs ont intégré un système hybride léger de 48 volts sous le capot, mais celui-ci est disponible avec un moteur turbo de 1,0 litre que nous n’avons pas au Canada, donc ne vous faites pas d’illusions. Attendez-vous plutôt au même moteur à quatre cylindres de 1,6 litre qui génère 130 chevaux via une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à variation continue. Sa consommation moyenne varie entre 6,6 et 7,0 L/100 km.

Kia annonce par ailleurs que la Rio 2021 gagne de nouveaux dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite, mais il faudra attendre son arrivée de ce côté-ci de l’océan pour connaître les ajouts réels à la gamme.

Comme la voiture sera en vente en Europe dès cet été, les détails pour notre marché devraient être annoncés prochainement.

