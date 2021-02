Kia Rio 2021 et Chevrolet Spark 2021 : comparons les chiffres

Dans une catégorie de véhicules où les joueurs se font de plus en plus rares, les Chevrolet Spark et Kia Rio persistent malgré les circonstances. Parmi celles-ci laquelle représente le meilleur achat?

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Kia Rio

Photo: Kia

Au chapitre de la motorisation, les deux manufacturiers adoptent la même stratégie : petits moteurs, une boîte manuelle de série et une transmission automatique en option. Cependant, les chiffres diffèrent.

Chevrolet propose de son côté un quatre cylindres de 1,4 litre qui développe une puissance de 98 chevaux et un couple de 94 lb-pi. Quant à Kia, on fournit aussi un quatre cylindres, mais de dimension supérieure, soit de 1,6 litre. Celui-ci augmente la cavalerie et le couple par rapport à son rival à 120 chevaux et 113 lb-pi.

Les modèles d’entrée de gamme arrivent de série avec une boîte manuelle qui est de cinq rapports pour la Spark et six pour la Rio. Tous deux ont un rouage à traction.

Consommation : avantage Kia Rio

Photo: Kia

La consommation d’essence d’une sous-compacte fait partie des critères les plus importants aux yeux des achteurs. Grâce à une motorisation plus moderne, la Kia Rio affiche des cotes de consommations inférieures à sa rivale, même si son moteur est plus gros.

La Rio avec la boîte manuelle obtient une cote de 7,0 L/100 km contre 7,2 L/100 km pour l’équivalent chez Chevrolet. En cochant l’option de la transmission automatique, la consommation est réduite de 0,3 et de 0,2 L/100 km respectivement, selon Ressources naturelles Canada.

Espace : avantage Kia Rio

Photo: Kia

Sur le plan pratique, la Spark comme la Rio sont des véhicules à hayon. Il s’agit donc d’évaluer la gestion de l’espace en fonction des dimensions des voitures.

Étant donné que les proportions de la Spark sont généralement inférieures à celles de la Rio, son volume de chargement est par conséquent plus limité. En ce sens, la Chevrolet pourra accueillir des objets dans un espace de 314 litres lorsque les sièges de la banquette sont relevés. Quand ceux-ci sont rabattus, le volume augmente à 770 litres. Les valeurs respectives pour la Rio sont de 493 litres et 928 litres.

Fait à noter, seulement la version à hayon de la Rio demeure offerte sur le marché canadien pour 2021.

Éléments de sécurité : égalité

Photo: William Clavey

Dans les deux cas, les technologies d’aide et d’assistance à la conduite sont optionnelles. Kia offrira notamment l’alerte de collision dans les angles morts, l’assistance de maintien de voie et l’assistance d’évitement de collision frontale.

Pour la Chevrolet Spark, nous retrouvons les systèmes suivants : l’alerte de prévention de collision, l’avertisseur de sortie de voie, un radar de stationnement arrière et le freinage d’urgence automatique.

Concernant la sécurité, la Rio arrive de série avec six coussins gonflables contre dix pour la Spark. Les différences sont trop faibles pour déterminer un réel gagnant dans cette catégorie.

Système d’infodivertissement : égalité

Photo: Michel Deslauriers

De série, la Kia Rio vient avec un écran d’infodivertissement de huit pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un port audio et une entrée USB ainsi qu’un écran de 3,5 pouces placé dans le tableau de bord (4,2 pouces en option).

La Spark, quant à elle, possède un écran d’infodivertissement de sept pouces sur la console centrale avec deux ports USB. Cependant, la Spark offre de série un point d’accès sans fil 4G LTE. Les compatibilités Apple CarPlay et Android Auto sont de série également, alors qu’une chaîne haute-fidélité à six haut-parleurs est en option. À titre comparatif, la Spark se pointe avec quatre amplificateurs, tandis que la Rio en a six.

Même si Kia donne un peu plus de technologies, Chevrolet propose des fonctionnalités similaires pour un prix moindre.

Prix : avantage Chevrolet Spark

Photo: William Clavey

Les coûts nettement inférieurs de la Spark peuvent être expliqués par le fait qu’elle est plus petite et propose notamment moins d’options dans ses versions de base. Même en comparant des moutures similaires entre les deux constructeurs, Chevrolet demeure compétitif.

Chevrolet Spark :

LS (manuelle) : 10 198 $ LS (automatique) : 14 498 $ 1LT (manuelle) : 14 898 $ 1LT (automatique) : 16 098 $ 2LT : 19 298 $

Kia Rio :

LX+ (manuelle) : 17 295 $ LX+ (automatique) : 18 495 $ LX Premium : 19 995 $ EX Premium : 22 495 $

Garanties : égalité

Commençons par la seule similarité entre les deux voitures, la garantie du groupe motopropulseur. Celle-ci s’étend sur une période de cinq ans et sur une distance de 100 000 km.

Du côté des deux autres protections, ça devient une question de préférence pour le consommateur. Chez Kia, la garantie de base est identique à la garantie motopropulseur, alors qu’elle est de 3 ans/60 000 km chez Chevrolet.

La garantie contre la perforation, quant à elle, monte à 6 ans/160 000 km pour la marque américaine, et à 5 ans/kilométrage illimité pour Kia.

