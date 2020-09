Des voitures sous-compactes sans boîte CVT, ça existe encore?

Je dirige une entreprise pour laquelle je possède plusieurs petites voitures de livraison. Il me faut partiellement renouveler ma flotte de véhicules, mais l’histoire m’a prouvé que les boîtes CVT n’étaient pas durables, et il m’est impossible de penser à des boîtes manuelles, puisque les chauffeurs détruisent les systèmes d’embrayage. Ainsi, que me reste-t-il comme option, considérant qu’il me faut des voitures à hayon?

Bonjour André,

Vous n’êtes évidemment pas sans savoir que la sous-compacte est en voie de disparition. Du moins, pour le marché nord-américain. Avec l’abandon en 2021 des Honda Fit, Hyundai Accent et Toyota Yaris, il ne reste désormais que quelques joueurs sur le marché, dont la Chevrolet Spark, la Kia Rio et la Mitsubishi Mirage. Nissan revient également avec une Versa, qui ne sera toutefois offerte qu’en berline.

Malheureusement pour vous, toutes ces voitures sont livrées avec une boîte automatique à variation continue (CVT). Kia utilise depuis peu la boîte IVT, qui a effectivement connu son lot de problèmes. Je comprends d’ailleurs votre hésitation à choisir ce type de transmission, puisque sur une voiture qui est quotidiennement sollicitée et conduite sans délicatesse, il est clair que ce type de boîte ne peut être aussi robuste qu’une transmission automatique conventionnelle.

Pour l’heure, voici donc les options qui s’offrent à vous. D’abord, pensez à la Nissan Micra 2019. Il en reste actuellement quelques centaines chez les concessionnaires québécois. Elles sont neuves et garanties. Ces bagnoles sont solides et dotées d’une boîte conventionnelle à quatre rapports, mais déçoivent un peu par leur consommation de carburant.

Photo: Nissan

Autrement, vous pourriez opter pour la Toyota Yaris 2020 : une Mazda2 servie à la sauce Toyota, équipée d’une boîte automatique à six rapports, et qui impressionne par sa qualité. Évidemment, seul le temps nous dira si elle peut se montrer aussi durable que la Yaris de précédente génération, cependant il est clair que la qualité y est et que sa motorisation est fiable et durable. Le seul hic, c’est son prix, qui avoisine celui d’une Corolla.

Photo: Toyota

Sinon, peut-être pourriez-vous envisager une Chevrolet Bolt? D’accord, elle coûte beaucoup plus cher à l’achat, mais selon le kilométrage annuel parcouru, vous pourriez économiser énormément à la pompe. Peut-être craignez-vous sa fiabilité à long terme? Alors sachez que la Bolt a su prouver sa qualité depuis son arrivée sur le marché. Une petite bagnole ultrasolide, qui n’est certes pas sans entretien mais qui pourrait devenir très rentable si vous effectuez beaucoup de kilométrage annuel. Une voiture certainement plus intéressante que la Nissan Leaf, et pour laquelle Chevrolet octroie actuellement de bons rabais.

Bonne réflexion!

