Toyota : un prototype avec batterie à semi-conducteurs sera dévoilé en 2021

La technologie des batteries pour véhicules électriques évolue très rapidement, plusieurs compagnies ayant annoncé des percées majeures dans la dernière année.

Toyota, qui n’est pourtant pas un leader dans le domaine, préférant se concentrer pour l’instant sur les hybrides, prévoit lancer le premier prototype opérationnel de véhicule 100% électrique alimenté par une batterie à semi-conducteurs en 2021. Un modèle de série arriverait même sur le marché rapidement dans la première moitié de la décennie, selon le quotidien japonais Nikkei.

Rappelons que les batteries à semi-conducteurs, qui utilisent un électrolyte solide, sont plus compactes et ont une plus grande densité énergétique que les batteries conventionnelles au lithium-ion. Elles sont également plus stables et plus sécuritaires (moins de risques de feu en cas de dommages) et se rechargent plus rapidement – on parle de quelques minutes à peine pour une recharge complète.

Mais surtout, l’autonomie serait quasiment doublée – environ 1 000 kilomètres – ce qui permettrait aux véhicules électriques de s’imposer nettement davantage dans le marché.

Puisque la production de telles batteries est plus complexe et coûteuse, l’article de Nikkei avance que le gouvernement japonais songe à puiser environ 25 milliards $ d’un fonds de décarbonisation pour doter le pays d’une telle infrastructure.

Toyota, qui détient plus de 1 000 brevets reliées aux batteries à semi-conducteurs, a conclu des accords avec le géant minier Mitsui Kinzoku, la compagnie pétrolière Idemitsu Kosan ainsi que Sumitomo Chemical pour la recherche. Elle pourrait profiter de la couverture médiatique des Jeux olympiques d’été de Tokyo, qui ont été repoussés de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, pour faire son annonce. C’est à suivre.

D’autres compagnies automobiles travaillent également sur les batteries à semi-conducteurs. Volkswagen entend fabriquer les siennes d’ici 2025 et Nissan a déjà mentionné vouloir en mettre dans ses véhicules d’ici 2028.