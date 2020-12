Nos vidéos les plus populaires en 2020

En vidéo : Antoine Joubert présente le Toyota RAV4 Prime 2021

Le Toyota RAV4 Prime est l’un des véhicules les plus attendus de l’année au Québec. En fait, ce modèle est tellement en demande que les concessionnaires parlent désormais d’une attente variant entre un an et demi et deux ans pour en recevoir un! Qu’est-ce qu’il a de si spécial, ce …