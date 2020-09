En vidéo : un Québécois présente sa collection exceptionnelle de Ferrari

Ferrari est incontestablement l’une des marques automobiles les plus mythiques de la planète.

Tous les modèles fabriqués par le constructeur de Maranello sont exceptionnels, on s’entend là-dessus. Mais parmi ceux-ci, il y en a cinq qui se démarquent du lot et représentent le summum de ce que Ferrari a à proposer.

ll est question ici des cinq générations d’hypercars de Ferrari, dont font partie la 288 GTO, la F40, la F50, l’Enzo et la LaFerrari. Cinq modèles qui ont tour à tour repoussé les limites du gros bon sens avec toujours plus de puissance et d’excentricité.

Ces véhicules sont évidemment rarissimes, et rares sont les collectionneurs qui peuvent se targuer de tous les posséder. C’est pourtant l’exploit qu’a réussi à accomplir le Québécois Luc Poirier, qui a accepté de s’entretenir avec l’équipe du Guide de l’auto au sujet de son hallucinante collection, dont la valeur surpasse les 30 millions de dollars!

