Le Ford Bronco Sport est-il un bon véhicule hors route?

Je voulais acheter un Ford Bronco mais l’attente de plusieurs mois pour le modèle me décourage. Mon concessionnaire me propose un Bronco Sport à la place. Je le trouve joli, et il est pas mal plus abordable. Cela dit, a-t-il de bonnes capacités hors route? Je ne m’attends pas au même niveau que dans un Bronco « ordinaire », mais est-ce qu’il se débrouille bien? J’ai un chalet dans le Nord et je vais souvent sur des petites routes de terre qui peuvent rapidement devenir boueuses.

Bonjour,

Précisons d’abord que malgré un nom similaire, le Ford Bronco Sport n’a rien à voir avec le « vrai » Bronco, attendu plus tard cette année. Le Bronco Sport est basé sur le Ford Escape, un VUS compact très compétent, mais qui est bien loin de ce qu’on s’imagine comme étant un VUS hors route!

Photo: Marc-André Gauthier

Toutefois, le Bronco Sport reçoit plusieurs améliorations. D’entrée de jeu, si vous voulez un VUS pour faire un peu de hors route, la version Badlands est celle que vous devez prioriser. Avec cette version, on troque le moteur à trois cylindres pour une quatre cylindres turbocompressé qui développe 245 chevaux et 275 livres-pied de couple. Le Bronco Sport Badlands est ausis équipé de plaques de protection sous le véhicule, de pneus plus compétent en conduite hors route et d’un différentiel arrière s’apparentant à celui qui était utilisé dans la Ford Focus RS.

Sinon, tous les Bronco Sport, par rapport au Escape, ont des suspensions renforcées, offrant un meilleur débattement.

Comment cela se traduit sur le terrain? Il faut dire que le Bronco Sport est surprenant! Plus léger qu’un VUS hors route traditionnel, il a moins tendance à s’enfoncer. De plus, chaque Bronco Sport a un ordinateur qui gère la traction des roues, permettant de régler les aides électroniques en fonction du terrain. Sur la version Badlands, on a même des modes additionnels.

Photo: Marc-André Gauthier

Quand on le met à l’épreuve, le Bronco Sport répond présent. Par exemple, si on est dans la boue, on entend constamment la voiture travailler, employant le freinage individuel des roues pour envoyer du couple aux roues qui ont de la traction.

De bonnes capacités et un comportement routier confortable font du Bronco Sport un VUS particulièrement intéressant. S’agit-il d’un vrai VUS hors route? Si par là on entend un gros véhicule robuste à l’os, pas vraiment. Mais pour les automobilistes qui cherchent simplement à posséder un véhicule compétent pour se rendre au chalet, le Bronco Sport fait amplement le travail!

