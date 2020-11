En vidéo : Antoine Joubert présente le Toyota RAV4 Prime 2021

Le Toyota RAV4 Prime est l’un des véhicules les plus attendus de l’année au Québec.

En fait, ce modèle est tellement en demande que les concessionnaires parlent désormais d’une attente variant entre un an et demi et deux ans pour en recevoir un!

Qu’est-ce qu’il a de si spécial, ce RAV4? D’abord, il faut savoir qu’il est muni d’une motorisation hybride rechargeable qui lui permet de circuler en mode 100% électrique sur une distance d’environ 68 kilomètres. On parle donc d’un rival direct à des modèles comme le Mitsubishi Outander PHEV ou le Ford Escape PHEV, qui devrait arriver sur nos routes d’ici quelques mois.

Puis, Toyota promet également des performances hors du commun, avec une puissance combinée de 302 chevaux. Cela en fait le deuxième véhicule le plus rapide de la famille Toyota, tout juste derrière la fameuse Supra!

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté le RAV4 Prime sous toutes ses coutures. Vous pouvez visionner l’extrait au haut de cet article.

À voir aussi: 10 véhicules offerts avec une version hybride rechargeable