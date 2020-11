Formule E : Audi présente sa nouvelle FE07

Audi a présenté sa nouvelle voiture de course FE07 avec laquelle l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler va disputer la septième saison du Championnat du monde de formule E pour monoplaces à motorisation électrique.

Pour cette septième saison de formule E, on compte plus de constructeurs engagés dans cette discipline que l’on en retrouve dans les championnats de formule 1 , d’Indycar et de NASCAR réunis.

Outre Audi, des marques comme BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan, Jaguar, DS Automobiles, Nio, Mahindra et Dragon seront présentes sur la grille de départ des premières épreuves de la saison, lesquelles seront courues à Santiago au Chili à la mi-janvier.

Photo: Audi Sport

Un banc d’essai technologique

Pour Audi, l’implication de la marque en formule E sert de banc d’essai pour le développement de nouvelles technologies et logiciels pouvant trouver leur application dans les véhicules électriques développés par la marque allemande pour un usage sur routes publiques.

La formule E est une série monotype, dans la mesure où toutes les équipes utilisent le même châssis - sur lequel aucune modification aérodynamique n’est permise -, le même système de freinage hydraulique, les mêmes pneus conçus pour voitures de série, ainsi que la même batterie de 54 kilowatts/heure fournie par McLaren. Cela signifie que les équipes se concentrent sur le développement des éléments techniques qui sont localisés entre la batterie et la piste, soit le moteur électrique, appelé MGU (Motor Generator Unit), l’invertisseur de courant, le logiciel de contrôle, la boîte de vitesses et la suspension arrière. Bref, strictement sur la motorisation comme telle.

Un tout nouveau moteur électrique MGU05

Pour cette saison 7 de formule E, Audi Sport a conçu, entièrement à l’interne, un nouveau MGU, lequel ne pèse que 35 kilos, génère jusqu’à 250 kilowatts de puissance, ce qui correspond à 335 chevaux, et fait preuve d’une efficacité énergétique stupéfiante puisqu’elle est de 97%, soit facilement le double de celle d’un moteur thermique à combustion interne de puissance comparable.

Mis au point par l’équipe dirigée par l’ingénieur Stefan Aicher, ce nouveau MGU05 comprend un rotor interne cintré par des aimants externes, un système de refroidissement très performant et une boîte de vitesses à un rapport, ces éléments étant intégrés dans un boîtier en fibre de carbone. Selon Aicher, ce projet a été l’un des plus grands défis de sa carrière chez Audi Sport.

Photo: Audi Sport

Le développement du logiciel d’exploitation

En phase avec la mise au point de ce nouveau moteur MGU05, les ingénieurs d’Audi Sport se sont concentrés sur le développement en continu du logiciel d’exploitation de la motorisation afin de la rendre toujours plus efficace, notamment pour ce qui est de la récupération d’énergie, non seulement au freinage, mais aussi dans les phases cruciales de récupération lors de l’application de la stratégie appelée lift and coast par le pilote.

Photo: Audi Sport

En clair, un pilote de formule E ne peut pas disputer toute la course avec le pied au plancher, sans égard à la consommation d’énergie, puisque chaque épreuve exige que le pilote et sa monoplace soient en mesure de récupérer jusqu’à 40% d’énergie par le biais du freinage ou de la décélération pour pouvoir disposer d’assez d’énergie pour rallier le drapeau à damiers. Ce facteur étant crucial, il devient donc d’une importance capitale que le logiciel de la motorisation soit capable d’exploiter la réserve d’énergie le plus efficacement possible.

Selon Lucas Di Grassi, pilote de l’écurie Audi Sport ABT Schaeffler comptant 10 victoires et 32 podiums en carrière en formule 1 en plus d’avoir remporté le titre de champion lors des dernières épreuves de la saison 2016-2017 disputées à Montréal, la formule E est la série de sport automobile qui connaît la plus forte croissance à l’heure actuelle, et elle présente un rapport très intéressant en ce qui a trait aux retombées technologiques acquises par les constructeurs en retour d’un investissement relativement faible comparé à celui qui est requis pour courir et gagner dans d’autres séries en sport automobile.

La saison 7 de la formule E débute au cours des prochaines semaines avec les essais de présaison, auxquels toutes les écuries sont conviées, à Valence en Espagne, alors que les deux premières épreuves du Championnat seront disputées à Santiago au Chili à la mi-janvier 2021.