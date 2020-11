Les Range Rover Velar et Evoque sont plus technos pour 2021

À l’instar de plusieurs autres modèles du groupe Jaguar Land Rover, dont les Jaguar F-PACE et E-PACE ainsi que le Land Rover Discovery, il y a du nouveau pour 2021 du côté des Range Rover Velar et Range Rover Evoque.

La présentation de ces véhicules aurait dû avoir lieu au Salon de l’auto de Los Angeles ce mois-ci, mais comme la pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation de l’événement, le tout s’est fait en ligne.

Photo: Jaguar Land Rover

Range Rover Velar 2021

La plus grande nouveauté sur ce chic VUS compact de luxe se trouve sous le capot. Le V6 suralimenté de 3,0 litres a été remplacé par un V6 turbocompressé muni d’une assistance électrique légère comprenant une batterie de 48 volts. La puissance du système est de 335 chevaux avec un couple de 354 livres-pied en version P340. Elle grimpe à 395 chevaux assortie d’un couple de 405 livres-pied en version P400, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

L’habitacle du Velar n’est pas en reste puisqu’il se dote du nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro. L’interface à deux écrans de 10 pouces est conservée, mais le sélecteur de vitesses rotatif laisse place à un levier trapu. L’environnement est plus silencieux grâce à un dispositif d’atténuation active du bruit de la route, tandis qu’un système avancé de filtration de l’air est disponible en option.

Photo: Jaguar Land Rover

Le prix du Range Rover Velar 2021 débute à 63 500 $. Le modèle R-Dynamic, plus équipé et plus stylé, s’affiche à 73 200 $.

Range Rover Evoque 2021

Le bébé de la famille Land Rover reçoit lui aussi le système Pivi Pro, dont la structure des menus est simplifiée et le traitement des tâches, accéléré. Un nouveau modem à double carte SIM permet une connexion sans fil à Internet et l'exécution de mises à jour logicielles à distance.

Des caméras offrant une vue à 360 degrés sont incluses et le même système avancé de filtration de l’air peut être ajouté. Mauvaise nouvelle : la version de 296 chevaux du moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres a été éliminée. Il ne reste que celle de base développant 246 chevaux et 269 livres-pied de couple.

Photo: Jaguar Land Rover

Le Range Rover Evoque 2021 se vend à partir de 48 700 $. Le modèle R-Dynamic exige un déboursé minimal de 54 700 $.

Notez que les deux véhicules Land Rover dont il est question ici sont déjà en vente au Canada.

En vidéo : Le Range Rover Evoque, un VUS urbain qui sait se mouiller!