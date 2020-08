L’ingénieuse idée de Jaguar Land Rover pour réduire le CO2 à la source

Land Rover fête les 50 ans du Range Rover avec style

La vidéo d’introduction pour la conférence de presse virtuelle de Land Rover débute sur des images d’archives, alors qu’une suave voix britannique lance des mots comme « Fifty years of mud and glory. Fifty years of shaken, not stirred ». Le ton est donné… Lancé en 1970, le Range Rover …