Le Jaguar E-PACE 2021 se modernise pour remonter la pente

À l’instar de son grand frère, le F-PACE, le Jaguar E-PACE reçoit une mise à jour pour l’année-modèle 2021. Les changements sont certes plus mineurs et se concentrent surtout à l’intérieur.

Le bloc central a été redessiné en intégrant de nouveaux boutons et interrupteurs sous un gros écran tactile incurvé de 11,4 pouces à haute définition. Ce dernier est propulsé par la plus récente version du système d’infodivertissement de Jaguar, Pivi Pro, dont la structure des menus est simplifiée.

Sur la console, le levier de vitesses adopte une forme plus compacte et discrète, tandis que derrière le volant modernisé, un affichage numérique de 12,3 pouces à haute définition est maintenant disponible. Libre à vous de choisir comment vous voulez organiser les indicateurs et les informations qui s’y trouvent.

Photo: Jaguar Land Rover

À l’extérieur, le Jaguar E-PACE 2021 présente des phares redessinés, principalement au niveau des feux de jour à DEL qui rappellent des bâtons de hockey. De plus, les petites ouvertures sur les ailes arborent le logo d’un jaguar bondissant. Soulignons également les discrètes retouches à la calandre et aux feux arrière.

Le châssis a été revu et amélioré pour plus de stabilité et de douceur de roulement. Par contre, on retrouve toujours un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres sous le capot, qui produit 246 ou 296 chevaux selon la version choisie (la seconde avec un système hybride léger). Contrairement à l’Europe, nous n’avons pas droit au modèle hybride rechargeable.

Photo: Jaguar Land Rover

Les prix canadiens du Jaguar E-PACE 2021 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente au début de l’an prochain. Ce petit VUS demeure le moins vendu de sa catégorie, étant devancé par les Lexus UX, Cadillac XT4, Volvo XC40 et bien sûr tous les concurrents allemands.

