Jaguar I-PACE 2021 : nouveau système multimédia et des recharges plus rapides

Le multisegment électrique Jaguar I-PACE connaît un succès fou depuis son lancement, du moins quand on regarde les nombreux prix qu’il a remportés, comme ceux de la Voiture mondiale de l’année 2019 et du Véhicule utilitaire canadien de l’année en 2019 et 2020.

Pour 2021, Jaguar le dote d’un tout nouveau système d’infodivertissement plus rapide et plus convivial. Il s’agit du même système Pivi Pro que dans le Land Rover Defender 2020, qui s’utilise davantage à la manière d’un téléphone intelligent. Celui-ci remplace le Touch Pro Duo que plusieurs aiment plus ou moins et s’accompagne d’un affichage numérique de 12,3 pouces à l’infographie complètement revue derrière le volant.

Entre autres, la structure des menus est simplifiée, de sorte que les fonctions sont plus facilement accessibles. Dans certains marchés, grâce à la connectivité 4G, le conducteur pourra voir sur la carte les stations de recharge à proximité, connaître leur disponibilité, leur tarif et le temps qu’il faudra pour recharger le véhicule.

Photo: Jaguar Land Rover

Par ailleurs, bien que la motorisation de 394 chevaux ne change pas, le Jaguar I-PACE 2021 reçoit un nouveau chargeur de bord de 11 kilowatts qui permet des recharges complètes plus rapides avec une borne de niveau 2. On parle de 8,6 heures au lieu de 12,75 heures. Chaque heure de recharge augmente l’autonomie disponible de près de 50 kilomètres.

Sur le réseau public, en branchant le I-PACE à une borne rapide de 50 kilowatts, attendez-vous à regagner environ 60 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes; avec les nouvelles bornes de 100 kilowatts, c’est environ le double.

Photo: Jaguar Land Rover

Enfin, les autres améliorations pour 2021 comprennent un meilleur système de purification de l’air dans l’habitacle, un plateau de recharge sans fil en option, une calandre au fini Gris Atlas, de nouvelles jantes et couleurs de carrosserie de même qu’un ensemble de garnitures brillantes pour l’extérieur. De plus, un système de visualisation à 360 degrés et le rétroviseur numérique ClearSight (relié à une caméra arrière) rehaussent la visibilité.

Les prix du Jaguar I-PACE 2021 seront annoncés plus tard.

En vidéo : La Mazda3 et le Jaguar I-PACE élus véhicules de l’année 2020