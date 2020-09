Jaguar F-PACE 2021 : de gros changements à l’intérieur et sous le capot

Le Jaguar F-PACE est le meilleur vendeur de la prestigieuse marque anglaise et il reçoit pour 2021 une importante mise à jour en dedans comme en dehors, sans oublier sous le capot.

Ça commence avec une calandre agrandie comprenant un nouveau grillage à effet diamant et des phares à DEL amincis intégrant des feux de jour redessinés en double « J ». N’oublions pas les prises d’air retravaillées. À l’arrière, les feux reprennent le motif de « double chicane » du multisegment électrique I-PACE, tandis que le hayon et le pare-chocs sont sculptés un peu différemment du modèle sortant.

La version R-Dynamic ajoute quelques touches distinctives pour un look plus racé, ce que fait aussi l’ensemble de garnitures au fini noir lustré en option.

Photo: Jaguar Land Rover

Une motorisation, deux versions

Le moteur turbo à quatre cylindres et le V8 surcompressé ne seront pas offerts chez nous pour 2021. Toutefois, en discutant avec le directeur du marketing et des relations publiques de Jaguar Land Rover Canada, John Lindo, on comprend que leur retour n’est pas exclu ultérieurement.

Le Jaguar F-PACE 2021 renfermera plutôt un moteur à six cylindres de 3,0 litres qui est à la fois turbocompressé, surcompressé et doté d’un système hybride léger avec batterie de 48 volts – de quoi combiner performance et économie d’essence.

La puissance s’élève à 335 chevaux en version S 340 et à 395 chevaux en version R-DYNAMIC S 400. Cette dernière accélère de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. Une boîte automatique à huit rapports avec palettes au volant et un rouage intégral qui privilégie le train arrière accompagnent les deux. Il y a aussi le sélecteur de conduite JaguarDrive Control offrant des modes Confort, Éco, Pluie-Glace-Neige et Dynamique via une nouvelle molette placée à côté du levier de vitesses qui a également été redessiné.

Jaguar mentionne par ailleurs avoir révisé le châssis pour tenir compte de ces ajouts, mais sans donner plus de détails.

Photo: Jaguar Land Rover

Un habitacle paré pour le futur

« Notre objectif pour l’intérieur du nouveau F-PACE était d’atteindre un niveau de luxe et de tactilité supérieur avec de nouvelles technologies parfaitement intégrées, explique le directeur du design intérieur de Jaguar, Alister Whelan. Nous avons revu tous les éléments et adopté un souci du détail plus marqué afin de créer une expérience plus raffinée et sereine pour le conducteurs et les passagers. »

Le point focal du décor modernisé est un écran tactile incurvé de 11,4 pouces à haute définition – trois fois plus clair que l’ancien de 10 pouces – au centre de la planche de bord. Inséré dans un cadre en alliage de magnésium, il est propulsé par le système d’infodivertissement Pivi Pro dont la structure des menus est simplifiée (deux clics ou moins suffisent pour accéder à toutes les principales fonctions, assure la compagnie). Apple CarPlay et Android Auto sont bien sûr inclus, tout comme la possibilité de jumeler deux téléphones simultanément via Bluetooth. Et grâce à des mises à jour logicielles à distance, l’électronique du véhicule ne deviendra jamais désuète.

Derrière le volant, le F-PACE propose en option un nouvel affichage numérique de 12,3 pouces à haute définition. Libre à vous de choisir comment vous voulez organiser les indicateurs et les informations qui s’y trouvent. Les cartes de navigation apparaissent en 3D avec les directives et les points d’intérêt, entre autres. Un affichage tête haute optionnel complète le tout.

Le reste de l’habitacle poursuit la modernisation du F-PACE. On a parlé plus tôt du levier de vitesses et de la molette, mais voyez aussi la présentation plus inspirante avec de nombreuses insertions en aluminium ou en bois véritable ainsi que les sièges redessinés et plus confortables (avec massage en option). La qualité des matériaux a été améliorée et on retrouve davantage de surfaces douces au toucher. Enfin, des inscriptions comme « Est.1935 Jaguar Coventry » sur la sellerie mettent en lumière l’héritage de la marque.

Photo: Jaguar Land Rover

Quoi d’autre?

Eh bien, il y a un nouvel éclairage ambiant à 10 couleurs et un système d’atténuation active du bruit – une première chez Jaguar – qui rend le véhicule plus silencieux en émettant des ondes sonores pour neutraliser celles provenant de la route.

L’équipement de série a été bonifié, si bien que tous les F-PACE 2021 possèdent des sièges chauffants, un accès sans clé et une chaîne audio Meridian à 14 haut-parleurs. Un bracelet d’activité remplace aussi la clé conventionnelle pour déverrouiller le véhicule et démarrer le moteur. En option, un système vient filtrer les particules en suspension et assainir l’air dans l’habitacle lorsqu’on appuie sur le bouton « Purify ».

C’est sans parler des nombreuses aides à la conduite et caractéristiques de sécurité de pointe, telles que le nouveau dispositif optionnel de sortie sécuritaire qui surveille les véhicules et cyclistes en approche avant d’ouvrir la portière.

Les prix du Jaguar F-PACE 2021 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente au Canada vers le mois de février.

