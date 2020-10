Jaguar XF 2021 : du renfort pour survivre

La Jaguar XF n’a ni le prestige de ses rivales allemandes ni la valeur de revente d’une berline japonaise comme la Lexus ES. En fait, comme le montrent ses chiffres de ventes anémiques, elle est pratiquement tombée dans l’oubli depuis sa refonte pour l’année-modèle 2016.

Un an après la compacte XE et tout juste après le multisegment F-PACE, c’est toutefois au tour de la XF de recevoir une bonne mise à jour pour 2021 dans l’espoir de convaincre plus d’acheteurs. Et il était temps, car les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes-Benz Classe E ont toutes été modernisées récemment.

Sur le plan du design, la berline intermédiaire de Jaguar adopte elle aussi de nouveaux phares à DEL amincis qui intègrent des feux de jour redessinés en double « J ». La calandre présente un nouveau grillage losangé et chromé pour un style plus haut de gamme.

Photo: Jaguar Land Rover

Les prises d’air au bas du pare-chocs avant sont plus grandes et un ensemble de garnitures au fini noir lustré est disponible en option si vous recherchez un look sombre et agressif. De nouvelles jantes de 19 et 20 pouces s’ajoutent également au menu.

À l’intérieur de la Jaguar XF 2021, le décor s’embellit et devient plus techno, notamment avec un nouvel écran central tactile HD de 11,4 pouces logé dans un cadre en magnésium au fini noir satiné. Bien sûr, cet écran est propulsé par le nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro, qui propose des menus simplifiés et des mises à jour logicielles à distance.

Photo: Jaguar Land Rover

Notons par ailleurs l’ajout de boiseries et de garnitures métalliques, le nouveau sélecteur de vitesses et la console centrale redessinée qui se fond mieux avec la planche de bord. Les sièges avant ont été revus afin de procurer plus de confort et de soutien, tandis qu’un éclairage ambiant optionnel permet de varier l’atmosphère à bord.

Sur la route, attendez-vous à une conduite plus silencieuse grâce au dispositif d’atténuation active du bruit. L’équipement de sécurité a aussi été bonifié, par exemple avec un système de visualisation périmétrique en 3D inclus de série.

Photo: Jaguar Land Rover

Enfin, les moteurs turbocompressés à quatre cylindres de 247 et 296 chevaux reviennent au même titre que la boîte automatique à huit rapports, mais le V6 surcompressé de 380 chevaux a été abandonné, ce qui va priver les acheteurs potentiels d’une option réellement performante. Au Canada, seul un rouage intégral sera offert, comme dans le passé.

Les prix de la Jaguar XF 2021 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente vers la fin de l’hiver ou le début du printemps. Le modèle sortant débute à 65 100 $.