Land Rover Discovery 2021 : deux nouveaux moteurs et la fin du diesel

Le Land Rover Discovery fait pâle figure dans le segment des VUS intermédiaires de luxe. Toutefois, le modèle reçoit une bonne mise à jour pour 2021 qui devrait l’aider à faire remonter ses ventes.

D’abord, le design extérieur a été revu pour adopter une apparence plus épurée. Il intègre de nouveaux phares et feux arrière à DEL (ces derniers reliés par une garniture noire lustrée sur laquelle apparaît le nom Discovery), des pare-chocs remodelés et de nouvelles ouïes sur les ailes.

Photo: Jaguar Land Rover

À l’intérieur, le choix d’une configuration à cinq ou sept places demeure, mais on retrouve une console centrale redessinée comprenant un nouveau levier de vitesses. Plus haut, le nouvel écran tactile HD de 11,4 pouces (comme dans les Jaguar F-PACE et E-PACE modernisés) est propulsé par le système d’infodivertissement Pivi Pro, celui-ci offrant une structure de menus simplifiée, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto ainsi que des mises à jour à distance. Son écran d’accueil peut être personnalisé avec les fonctions les plus souvent utilisées de façon à ce que le conducteur détourne moins son attention de la route.

Le nouveau volant possède des commandes qui restent discrètes jusqu’au démarrage et des sélecteurs de vitesses en métal. La navigation GPS passe uniquement par l’affichage numérique de 12,3 pouces qui se trouve derrière. Un affichage tête haute avec projection des données sur le pare-brise est aussi disponible.

Photo: Jaguar Land Rover

Les places de la deuxième rangée proposent plus de confort et de soutien ainsi que des supports à tablettes électroniques au dos des sièges avant. À propos, un modem Wi-Fi 4G permet à huit appareils différents de se connecter en même temps.

Sous le capot du Land Rover Discovery 2021 se cache un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres développant 296 chevaux ou encore un moteur turbocompressé à six cylindres de 3,0 litres qui génère 355 chevaux. Le second permet de remorquer jusqu’à 8 200 livres (3 720 kilos). Notez que le V6 diesel de 254 chevaux a été abandonné et que rien n’a été dit concernant une future version hybride rechargeable.

Photo: Jaguar Land Rover

En outre, le système Terrain Response 2 se dote d’un nouveau mode spécialement conçu pour traverser des cours d’eau, tandis que la technologie ClearSight avec vue au sol permet littéralement de voir les roues avant à travers le compartiment moteur pour diriger le véhicule avec plus de précision en conduite hors route.

Le Land Rover Discovery 2021 peut être commandé dès maintenant à partir de 68 600 $, une hausse de 2 200 $ par rapport à 2020.

