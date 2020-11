GMC lance un Canyon AT4 encore plus performant hors route

Tous les modèles GMC sont maintenant disponibles en version AT4 pour un look plus robuste et une conduite plus assurée en dehors des sentiers battus. Ceux qui veulent aller encore plus loin avec le Canyon pourront bientôt se tourner vers une Édition Performance hors route 2021.

« Les clients qui recherchent une camionnette habile en conduite hors route veulent une meilleure garde au sol et des protections supplémentaires. C’est pourquoi nous avons conçu un Canyon AT4 avec un angle d’approche amélioré, une plus grande manœuvrabilité et des pièces bien protégées sous le véhicule », explique le directeur du marketing de GMC, Rich Latek.

Rappelons que le GMC Canyon AT4 se démarque à la base avec des pneus Goodyear Wrangler DuraTrac de 31 pouces, une suspension calibrée pour la conduite hors route, un régulateur de vitesse en descente amélioré et un système à quatre roues motrices comprenant un différentiel arrière Eaton G80 à verrouillage automatique.

Photo: General Motors

L’Édition Performance hors route 2021 bénéficie d’un nouveau système de suspension et élimine la moulure au bas du pare-chocs avant, ce qui accroît l’angle d’approche de plus de 35% pour atteindre presque 30 degrés.

Ensuite, on retrouve des éléments de protection au bas de la carrosserie sur les flancs de même que des plaques en aluminium de 5/32e de pouce qui viennent abriter le radiateur inférieur, le différentiel avant, les composantes de direction et le carter d’huile à moteur. Celles-ci s’ajoutent à la plaque de protection déjà installée sous le boîtier de transfert du Canyon AT4.

Photo: General Motors

Pour ce qui est du design, notons les jantes exclusives de 17 pouces au fini noir lustré, les emblèmes AT4 de couleur noir carbone et l’embout d’échappement de performance noir lustré. C’est sans oublier les protège-tapis et la doublure de caisse vaporisée que la compagnie propose en option.

Le GMC Canyon AT4 Édition Performance hors route 2021 pourra être commandé dans les prochaines semaines aux États-Unis. Les détails pour le marché canadien ne sont pas encore connus au moment d’écrire ces lignes.

