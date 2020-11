Bentley veut devenir 100% électrique d’ici 2030

Au même moment où Ferrari affirme qu’elle n’est pas intéressée à devenir une marque 100% électrique, Bentley au contraire y est allée d’une importante annonce en ce sens jeudi : les moteurs à combustion n’auront plus du tout leur place dans la gamme d’ici 2030.

Plus précisément, sa stratégie « Beyond100 » prévoit la vente de modèles exclusivement hybrides rechargeables ou électriques d’ici 2026. Quatre ans plus tard, la transition vers l’électrique devrait être complète. Et à ce moment, Bentley veut devenir un leader de la mobilité durable et une entreprise carboneutre dans l’ensemble de ses opérations.

C’est quand même incroyable pour cette compagnie centenaire qui est le plus grand fabricant de moteurs à douze cylindres actuellement. Croyez-vous que Walter Owen Bentley est en train de se retourner dans sa tombe?

Photo: Bentley Motors

« Depuis 1919, Bentley définit le grand tourisme de luxe. Être à l’avant-plan du progrès fait partie de notre ADN, à commencer par les pionniers qu’étaient les Bentley Boys, a déclaré Adrian Hallmark, président du conseil et chef de la direction de Bentley. Maintenant, avec notre vision Beyond100, nous allons continuer de mener l’industrie en réinventant la compagnie et en devenant la référence mondiale pour les voitures de luxe. »

Bentley avait précédemment annoncé que tous ses modèles vont offrir une version hybride d’ici 2023. Le seul qui le fait déjà, le VUS Bentayga, propose un système de 443 chevaux (avec une autonomie électrique d’environ 50 kilomètres) comme alternative au V8 biturbo de 542 chevaux et au W12 de 626 chevaux.

La première Bentley entièrement électrique, par ailleurs, verra le jour en 2025. Un aperçu de cette dernière nous a été donné par le concept EXP 100 GT, qui utilise non seulement quatre moteurs générant un couple d’environ 1 100 livres-pied, mais aussi une foule de matériaux naturels durables, comme une peinture extérieure faite d’écorces de riz recyclées, des garnitures en bois vieilli de 5 000 ans et infusé de cuivre ainsi qu’un tissu à l’apparence de cuir qui est un sous-produit de la fabrication du vin.