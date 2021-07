La Bentley Flying Spur devient hybride rechargeable

Bentley vient officiellement de dévoiler sa nouvelle Flying Spur hybride pour l’année-modèle 2022.

C’est un pas de plus vers l’électrification de la prestigieuse marque britannique, qui rappelons-le vise à ne plus vendre aucun modèle à combustion d’ici 2030.

La version hybride rechargeable de la berline Flying Spur emploie un V6 biturbo de 2,9 litres dérivé de Porsche et non celui de 3,0 litres du Bentayga hybride. Lui et le moteur électrique qui l’accompagne génèrent une puissance totale de 536 chevaux et un couple de 553 livres-pied, ce qui représente une hausse de 95 chevaux et de 37 livres-pied par rapport au VUS. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 4,3 secondes, soit à peine plus lentement qu’avec le V8.

Photo: Bentley

Est-ce qu’une solution encore plus puissante suivra ultérieurement? C’est à voir. N’oubliez pas que Porsche atteint 690 chevaux avec sa Panamera Turbo S E-Hybrid.

L’autre partie de l’équation est une batterie de 14,1 kWh qui, pleinement rechargée, fournit une autonomie électrique de 40 kilomètres selon la norme WLTP – comptez un peu moins en Amérique du Nord. En tout, Bentley dit qu’il est possible de parcourir quelque 700 kilomètres au volant de la Flying Spur hybride rechargeable.

Photo: Bentley

Côté design, cette voiture est presque identique aux modèles alimentés par le V8 ou le W12. Les exceptions sont l’écusson « Hybrid » sur les ailes avant et le port de recharge sur l’aile arrière gauche. Il y a aussi quatre sorties d’échappement ovales à l’arrière.

À l’intérieur, l’instrumentation affiche des renseignements additionnels tels que le niveau de la batterie, tandis que le bouton du système arrêt-redémarrage est remplacé par une nouvelle commande servant aux modes électrique, hybride et conservation de la charge.

Photo: Bentley

La Bentley Flying Spur hybride sera livrée à partir de la fin de l’année 2021 dans certains marchés. Son prix devrait se situer quelque part entre les modèles V8 et W12.

