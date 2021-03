La Bentley Continental GT Speed 2022 atteint de nouveaux sommets

Bentley vient de dévoiler la version Speed de sa Continental GT de nouvelle génération et, signe que la prestigieuse marque britannique n’est pas encore tout à fait engagée dans la voie de l’électrification, cette bombe continue de faire appel à un gros moteur à douze cylindres – et elle ne sera pas la dernière, assure le PDG Adrian Hallmark.

Il s’agit du même W12 biturbo de 6,0 litres que l’on connaît déjà, sauf que la puissance augmente de 626 à 650 chevaux et c’est à haut régime que le conducteur pourra en profiter. Le couple, lui, reste à 664 livres-pied.

Ceci permet à la Continental GT Speed d’atteindre de nouveaux sommets de performance : 0 à 100 km/h en 3,6 secondes (un dixième de moins qu’avant) et une vitesse de pointe de 335 km/h.

Photo: Bentley

Le moteur et la boîte à double embrayage ont été spécifiquement calibrés, chose qui se constate particulièrement en mode SPORT alors que le passage au rapport supérieur se fait plus tard et les rétrogradations, plus tôt. En outre, la transmission est deux fois plus rapide en mode SPORT que sur le modèle W12 standard et le son est plus expressif en tout temps, nous dit Bentley.

Plus agile aussi

Le nouveau système à quatre roues directrices géré électroniquement améliore le dynamisme de la Continental GT Speed dans les modes de conduite Normal et Confort, mais encore plus en mode Sport où la direction se combine au système de châssis actif Bentley Dynamic Ride et au tout nouveau différentiel électronique à glissement limité pour offrir un niveau d’agilité qui surpasse celui de toutes les autres Bentley. Le système est passablement plus actif sur la GT Speed que sur la Flying Spur, où son but principal est de raccourcir le diamètre de braquage et d’améliorer la stabilité à haute vitesse.

Le rouage intégral, la répartition du couple et le contrôle de traction ont également été recalibrés dans tous les modes de conduite afin de marquer une plus grande différence de caractère par rapport à la Continental GT régulière. Ceux qui aiment valser sur une piste seront réjouis!

Photo: Bentley

N’oublions pas les nouveaux freins en carbone-céramique en option, qui procurent un mordant supplémentaire au freinage (merci aux étriers à dix pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière) et qui réduisent de 33 kilos le poids non suspendu (la voiture pèse quand même 2 273 kilos). Ils sont partiellement cachés par des jantes exclusives de 22 pouces de couleur argent.

Prestance redéfinie

Au-delà de ces dernières, la nouvelle Continental GT Speed 2022 se distingue visuellement avec une calandre au fini foncé, des seuils de portes sport davantage sculptés et un écusson « Speed » chromé sur l’aile avant.

Enfin, pour ce qui est de l’habitacle, notons l’habillage deux tons propre à ce modèle, l’inscription « Speed » sur la planche de bord côté passager et la console centrale qui peut recevoir une nouvelle finition en aluminium foncé.

Photo: Bentley

Le prix de la Bentley Continental GT Speed 2022 n’a pas encore été annoncé, mais la compagnie dit qu’il sera environ 20% plus élevé que celui de la GT à moteur W12 (285 681 $ au Canada). Les premières livraisons sur notre continent se feront dans la deuxième moitié de 2021.