Le Bentley Bentayga 2021 s’ajuste aux désirs des clients

Lancé pour l’année-modèle 2017, le Bentley Bentayga est rapidement devenu le modèle le plus populaire du prestigieux constructeur anglais. Arrivée à mi-parcours, sa première génération reçoit maintenant une importante mise à jour qui pousse le luxe et l’exclusivité à un autre niveau.

Les changements et les améliorations, qui s’inspirent des nouvelles Continental GT et Flying Spur, sont le fruit de consultations que Bentley a eues avec ses clients, assure le président du conseil et chef de la direction, Adrian Hallmark.

Ainsi, le devant du Bentayga 2021 s’harmonise avec celui du coupé et de la berline. Il y a la calandre plus imposante et plus droite, flanquée de phares à matrice à DEL dont le design imite des verres de cristal. Les essuie-glaces sont chauffants, de nouvelles jantes (22 pouces) exclusives au Bentayga sont disponibles, tandis que la partie arrière redessinée comprend des feux similaires à ceux de la Continental GT, un hayon pleine largeur et des embouts d’échappement séparés.

Photo: Bentley

Deux couleurs extérieures inédites apparaissent au catalogue, dont un vert foncé métallique appelé Viridian dérivé du concept EXP 10 Speed 6.

Tout ça est joli, mais la modernisation de l’habitacle est encore plus frappante. La planche de bord en aile présente une nouvelle devanture centrale, une nouvelle instrumentation, un nouveau volant et un nouvel écran de 10,9 pouces. Bien que ce dernier ne soit pas monté sur le fameux système rotatif qui permet de le dissimuler quand on ne s’en sert pas, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay s’ajoute à Android Auto.

Les designers ont également revu les garnitures de portières et les sièges dans le Bentayga 2021, ceux à l’arrière pouvant désormais être ventilés. Les passagers qui y prennent place disposent de 10 cm d’espace supplémentaire pour les jambes et d’une nouvelle tablette électronique pour contrôler à distance la climatisation et le système multimédia. Soulignons par ailleurs les nouveaux ports USB-C et le plateau de recharge sans fil pour téléphones.

Photo: Bentley

Côté moteurs, le V8 biturbo de 4,0 litres développant 542 chevaux et un couple de 568 livres-pied est de retour. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral. La version Speed à 12 cylindres de 6,0 litres (626 chevaux) et le Bentayga hybride rechargeable (443 chevaux, 50 km d’autonomie électrique) reviendront aussi, mais à une date ultérieure.

Anciennement affiché juste en dessous de 200 000 $, le Bentley Bentayga 2021 dépassera sans doute cette barre lorsqu’il arrivera sur le marché plus tard cette année.

