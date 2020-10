Jeep Renegade 2020 : le compte n'y est pas

Le modèle que vous avez sous les yeux est un Jeep Renegade Limited haut de gamme. Son prix? 45 655 $.

Oui, vous avez bien lu. Le VUS sous-compact de Jeep coûte une véritable fortune. Il faut dire que notre modèle d’essai était doté de plusieurs options, dont un toit ouvrant amovible, un système multimédia plus évolué, des roues optionnelles et l’ensemble « technologies évoluées » incluant tous les équipements de sécurité active.

Mais en dépit de ces éléments additionnels, la facture s’avère particulièrement salée. Pour vous donner une idée, vous pouvez acheter un Wrangler Unlimited Sahara 2020 pour le même prix. Et pour 4 000 $ de moins, vous pouvez vous offrir le nouveau Toyota RAV4 Prime taxes incluses et rabais déduit!

Avec un prix aussi élevé, le Jeep Renegade part déjà avec un énorme désavantage face à ses concurrents les plus féroces comme le Mazda CX-30, le Hyundai Kona, le Kia Seltos ou la Subaru Crosstrek. Mais penchons-nous tout de même sur son cas, pour voir s’il en vaut la peine.

Photo: Julien Amado

Joli à l’intérieur et à l’extérieur

Bien que plus petit que les autres modèles Jeep, le Renegade revêt un look carré inspiré des véritables 4x4. S’il est dans l’air du temps à l’extérieur, le Renegade abrite aussi un bel habitacle.

Considérant son prix élevé, on pourrait se dire que c’est la moindre des choses. Mais son cousin le Fiat 500X fait moins bien et coûte également une fortune. Dans notre modèle d’essai, l’habitacle bicolore rehausse l’impression de qualité. La majorité des matériaux sont agréables au toucher et quelques clins d’œil au passé comme les haut-parleurs qui reprennent le dessin de la fameuse calandre Jeep s’intègrent à l’ensemble sans en faire trop.

Photo: Julien Amado

Ils ont beau être jolis, les sièges avant possèdent une forme particulière, qui ne conviendra pas à tous. Par ailleurs, les mousses sont un peu fermes, ce qui se ressent quand on passe du temps derrière le volant.

Le Renegade se rattrape avec un bon espace pour la tête à l’avant comme à l’arrière, gracieuseté de son format carré. Globalement, quatre passagers peuvent s’installer confortablement à bord. De son côté, le coffre propose une contenance de 524 litres. Un volume qui se situe dans la moyenne de la catégorie, mais qui demeure très loin du Kia Seltos (752 litres).

Suffisamment puissant

Le Jeep Renegade peut recevoir deux moteurs différents, qui comptent tous quatre cylindres. Le premier est un 2,4 litres atmosphérique (180 ch, 175 lb-pi) et le second un bloc turbocompressé de 1,3 litre (177 ch, 210 lb-pi). Une seule boîte de vitesses peut être accouplée à ces deux mécaniques, une automatique comptant 9 rapports.

Le moteur suralimenté étant livré de série dans notre modèle d’essai Limited, c’est ce dernier que nous avons évalué. Sa puissance est amplement suffisante pour un véhicule de cette taille. Les accélérations sont bonnes, en particulier à haut régime où le moteur fait preuve d’un bel entrain.

Photo: Julien Amado

Mais la manière dont ces performances sont distillées diminuent sensiblement le plaisir de conduite. Un peu plus plaisant que dans le Fiat 500X, le moteur 1,3 litre souffre tout de même d’un agrément en retrait et d’une transmission trop lente au rétrogradage.

Le bruit du bloc au ralenti manque de raffinement, le temps de réponse du turbo est trop important et il ne faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale de droite pour obtenir l’accélération désirée.

Et pour ne rien arranger, l’appétit en essence de ce moteur oblige à des arrêts fréquents à la pompe. Lors de notre essai, l’afficheur indiquait une consommation moyenne de 10,3 L/100 km (11 L/100 km vérifiés). Sachant que la majorité de l’essai a eu lieu sur la route, le chiffre obtenu ne correspond pas à un véhicule de ce format.

Photo: Julien Amado

Roulement à peaufiner

Concernant la tenue de route, la qualité de roulement laisse à désirer. Meilleure qu’à bord de son cousin le Fiat 500X, elle demeure tout de même inférieure aux véhicules qui dominent la catégorie. Fermes, les suspensions manquent de progressivité lorsque la route est mauvaise. C’est particulièrement notable si les irrégularités se succèdent, ne laissant pas suffisamment de temps à la suspension pour amortir les chocs. Le roulement devient alors trépidant et manque de rigueur.

Il faut aussi noter les bruits d’air, très présents à haute vitesse, et qui agacent les occupants lorsqu’il faut parcourir un grand nombre de kilomètres.

En conclusion, le Jeep Renegade se classe parmi les deniers dans la catégorie des VUS sous-compacts. Beaucoup trop cher, il ne se rattrape pas sur la route, souffrant d’un agrément moteur et d’une tenue de route inférieurs aux meilleurs modèles du marché.

