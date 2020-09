Maserati MC20 2021 : elle débarque à Montréal

Le Guide de l’auto a été convié à une présentation spéciale de la nouvelle supervoiture Maserati MC20, évènement qui s’est déroulé chez le concessionnaire Rolls-Royce Québec à Montréal, lequel est également dépositaire de la marque italienne.

La MC20 représente rien de moins que la renaissance de la marque au trident, dont l’objectif est de marquer une nouvelle orientation clairement axée sur la performance. D’ailleurs, la désignation MC20 évoque Maserati Corse, ou Maserati Course en italien, alors que le chiffre 20 symbolise l’année 2020, date de la relance de la marque. La MC20 rappelle également la MC12, développée en 2004, qui était presque une version Maserati de la Ferrari Enzo.

Un moteur Maserati

Au cours des récentes années, Maserati a pu compter sur des moteurs développés par Ferrari pour animer ses voitures, mais la MC20 marque une première puisqu’elle est animée par un moteur entièrement développé par la marque de Modène et répondant à l’appellation Nettuno.

Photo: Gabriel Gélinas

Il s’agit d’un V6 biturbo de 3,0 litres développant rien de moins que 621 chevaux et 538 livres-pied de couple livrés aux roues arrière par l’entremise d’une boîte à double-embrayage à huit rapports. Comme la MC20 est très légère, sa structure est réalisée en fibre de carbone et la voiture affiche 1500 kilos à la pesée, elle est capable d’abattre le 0-100 kilomètres/heure en 2,9 secondes et sa vitesse de pointe est établie à 325 km/h, selon Maserati.

Aérodynamique et élégante

La MC20 est d’une rare élégance pour une sportive de haut calibre, puisqu’elle est dépourvue d’éléments aérodynamiques apparents, et ses portières en élytre représentent aussi une première pour la marque italienne. Bien évidemment, le célèbre trident s’affiche au centre de la calandre, mais il est aussi découpé dans la lunette arrière réalisée en polvcarbonate, histoire d’évoquer la provenance de la MC20 qui ne manquera pas de faire tourner les têtes et de susciter l’attention.

Photo: Maserati

Les freins en composite de céramique, ainsi que le système hydraulique de levage de la caisse sont proposés en option. La MC20 roule sur des jantes en alliage de 20 pouces de style Birdcage, mais les jantes Corsa offertes en option permettent d’alléger le poids non suspendu de 18 kilos, et il est même possible d’opter pour des jantes réalisées en fibre de carbone encore plus légère pour un allègement de 27 kilos.

Signe des temps, l’habitacle fait la part belle aux écrans numériques, que ce soit pour les informations affichées devant le conducteur ou pour le système multimédia.

La console centrale, réalisée en fibre de carbone, affiche un look minimaliste puisqu’elle n’intègre que le sélecteur des modes de conduite qui sont au nombre de cinq si l’on compte le mode ESC OFF, lequel déasctive complètement le système de contrôle électronique de la stabilité. La commande de la mise à feu du V6 biturbo est localisée sur le côté gauche du volant alors que la touche commandant le système de départ-canon se retrouve à droite, histoire de pouvoir l’activer plus facilement.

Photo: Maserati

Prix de base de 250 000 $ au Canada

Le début de la production de la MC20 est prévu pour Juin 2021 et la commercialisation au Canada aura lieu en septembre 2021.

Maserati Canada a également confirmé le prix de départ en dollars canadiens, lequel est établi à 250 000 $. Bien évidemment, l’ajout d’options telles que celles mentionnées précédemment, ou encore l’ajout du programme de personnalisation Fuoriserie, aura pour effet d’augmenter la facture au-delà de 300 000 $.

Maserati n’a pas précisé combien d’exemplaires de la MC20 seront disponibles au Canada, mais la direction de la marque indique que chacun des 13 concessionnaires au pays en recevra au moins un exemplaire. Précisons également que ce coupé aux performances de haut calibre ne représente que la première salve de Maserati, puisque la marque italienne entend également produire une version Spyder découvrable ainsi qu’une variante à motorisation électrique de la MC20.