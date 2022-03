Maserati Grecale 2023 : un nouveau rival pour le Porsche Macan

Maserati a dévoilé en première mondiale un tout nouveau VUS compact de luxe qui risque fort de devenir son meilleur vendeur. Plus petit que le Levante, le Grecale tire son nom d’un vent de la Méditerranée et promet justement d’apporter une bonne dose d’air frais au sein de la gamme.

Ce modèle effectuera ses débuts sur le marché en trois versions : GT, Modena et Trofeo. En 2023, Maserati ajoutera un Grecale Folgore (« foudre » en italien) qui s’avèrera son premier véhicule à motorisation 100% électrique.

Le groupe motopropulseur de base est un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres avec hybridation légère de 48 volts. Sa puissance s’élève à 296 chevaux (GT) ou 325 chevaux (Modena), gérée par une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral. Le couple atteint 332 livres-pied.

Photo: Maserati

Réservée à la version Trofeo, l’alternative est un V6 biturbo de 3 litres dérivé de la supervoiture MC20. Il génère 523 chevaux et 457 livres-pied de couple. Les freins Brembo qui l’accompagnent seront bien appréciés, car ce moteur permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et de filer jusqu’à 285 km/h.

Dans tous les cas, Maserati promet un son distinctif et une tenue de route enlevante. Cinq modes de conduite sont offerts : Confort, GT, Sport, Course (Trofeo seulement) et Hors route. Une suspension pneumatique est par ailleurs optionnelle sur les Grecale GT et Modena, incluse de série sur le Trofeo.

Photo: Maserati

Sur le plan du design, Maserati s’est inspirée dans une certaine mesure de ladite MC20, à commencer par la calandre basse et imposante. Les feux arrière en boomerang, d’un autre côté, rappellent l’ancienne 3200 GT. Les couleurs disponibles sont spécifiques aux différentes versions, comme le jaune Giallo Corse du Grecale Trofeo. Au fait, le véhicule mesure 4,85 mètres de long (avec un empattement de 2,9 mètres), 1,67 mètre de haut et 2,16 mètre de large.

À l’intérieur, le décor est résolument moderne, épuré et axé sur le conducteur. Propulsé par un système multimédia avec assistant intelligent, l’écran central de 12,3 pouces (le plus grand jamais installé dans un véhicule de Maserati) est secondé par un écran de 8,8 pouces pour les commandes auxiliaires. La fameuse horloge de Maserati est maintenant numérique, tout comme le tableau de bord mesurant 12,3 pouces, et un affichage tête haute figure en option. À l’arrière, les occupants ont droit à un écran tactile de 6,5 pouces pour les commandes de température.

Photo: Maserati

Un système audio Sonus à 14 ou 21 haut-parleurs avec son ambiophonique 3D ajoute à l’expérience. Maserati parle aussi d’un espace inégalé dans la catégorie.

Les réservations en ligne sont déjà ouvertes pour l’édition spéciale de lancement, offerte à partir de 90 850 $ au Canada. Sachez que le Grecale 2023 devrait arriver sur le marché vers l’automne 2022. Un an plus tard, ce sera au tour de la version électrique Folgore. Maserati veut s’attaquer principalement au Porsche Macan, qui lui aussi proposera un modèle à batterie pour 2024.

