Jeep Gladiator 2020 : cinq choses à savoir

Presque trois décennies plus tard après la commercialisation de sa dernière camionnette, Jeep est de retour dans cette catégorie de véhicules avec son Gladiator.

Ce dernier est largement inspiré du Wrangler, puisqu’il partage ses composantes mécaniques, de même que des éléments esthétiques. Alors, comment le distinguer du Wrangler?

Voici cinq choses à savoir sur le Jeep Gladiator 2020.

Une mécanique complète

Le Gladiator est équipé du robuste moteur V6 de 3,6 litres Pentastar qui développe 285 chevaux et 260 lb-pi de couple. Toutes les versions arriveront de série avec une transmission manuelle à six rapports.

Une transmission automatique, offerte en option, compte huit rapports. Naturellement, la mécanique du Gladiator est jumelée à un rouage 4x4 digne de l'héritage de la marque. L'ensemble Command-Trac, de série sur les Sports et Overland, comprend une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de démultiplication bas de 2,72: 1 et des essieux avant et arrière Dana 44 de troisième génération avec un rapport de pont arrière de 3,73.

FCA a également annoncé l’arrivée d’une deuxième motorisation qui arrivera en fin d’été comme modèle 2021. Il s’agirait d’un V6 de 3,0 litres EcoDiesel (turbo diesel), lui aussi emprunté au Jeep Wrangler. Ce moteur produit une puissance de 260 chevaux et un couple 442 lb-pi.

Préparé pour l’aventure

Ayant de réelles capacités hors route, le Gladiator peut se balader dans des rivières qui ont une profondeur de 76 centimètres. D’ailleurs, le véhicule est muni de plusieurs plaques de protection et de crochets de remorquage à l’avant ainsi qu’à l’arrière.

En option, il est possible d’avoir un treuil et un pare-brise rabattable. Concernant ces dimensions, le Gladiator a une plateforme 78 cm plus longue et un empattement 49 cm plus long par rapport au Wrangler à quatre portes.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Pour faciliter les déplacements entre les différents terrains, le Gladiator a été dessiné pour avoir des angles d’attaques agressifs :

Un angle d’approche de 43,6 degrés

Un angle de basculement de 20,3 degrés

Un angle de départ de 26 degrés

Une garde au sol de 28 cm

L’infodivertissement Uconnect

Dans l’habitacle de la variante Sport, un écran tactile de cinq pouces vient de série avec le module Uconnect de troisième génération, qui n’offre pas Apple CarPlay et Android Auto. Il est possible d’obtenir un écran de sept pouces en option.

Les deux autres versions intègrent les applications d’Apple et d’Android, en plus de recevoir la quatrième génération du système Uconnect. L’écran de la console est de 7 pouces (8,4 en option), alors que celle du tableau de bord est plus grosse de 0,5 pouce.

Côté pratique

Concernant le remorquage maximal et la charge utile maximale, elles diffèrent selon les versions. Avec l’option remorquage, la mouture Sport peut remorquer jusqu’à 3469 kg (7650 lb) et a une charge utile maximale de 725 kg (1600 lb). L’Overland a des valeurs respectives de 2721 kg (6000 lb) et de 517 kg (1140lb), qui sont les moins élevées des trois modèles.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Finalement, la version haut de gamme, le Rubicon, a des chiffres se situant entre les deux précédentes; elle peut remorquer jusqu’à 3174 kg (7000 lb) et peut tolérer une charge utile de 544 kg (1200 lb).

Trois versions

Le Gladiator offre trois versions, à commencer avec son modèle d’entrée de gamme, le Sport. Il arrive de série avec un toit souple noir ainsi que son système 4x4 Command-Trac à prise temporaire et passage à la volée. Celui-ci débute avec un prix de 43 876 $.

S’en suit l’Overland qui aura plutôt un toit rigide noir Freedom Top à trois panneaux et des jantes en aluminium de 18 pouces. Cette version est offerte à 46 957 $.

Finalement, le Rubicon est disponible à partir de 49 627 $. Contrairement aux deux autres variantes, il sera équipé d’un système 4x4 ultrarobuste Rock-Trac. De plus, la camionnette aura des amortisseurs de performance à l’avant et à l’arrière, le mode hors route Plus ainsi que des essieux Tru-Lock. De série, les pneus ont une dimension de 33 pouces.