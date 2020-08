Porsche fracasse un record sur le Nürburgring

Une édition spéciale pour les 10 ans de la Porsche Panamera

La Porsche Panamera a vu le jour en 2009 et, pour souligner l’occasion, le constructeur lance une édition spéciale 10e anniversaire arborant des éléments de design exclusifs et un équipement bonifié. Elle est disponible au Canada avec les versions Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid. Les premières livraisons sont attendues …