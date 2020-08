La nouvelle Porsche Panamera 2021 lève encore la barre

Deux semaines après avoir battu un record sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, la nouvelle Porsche Panamera 2021 se dévoile officiellement dans toute sa splendeur.

Tant les amateurs de performance que les conducteurs plus écolos y trouveront leur compte. Voici pourquoi…

Place à la Turbo S!

En remaniant en profondeur la berline sport que Le Guide de l’auto a élue Meilleur achat de sa catégorie en 2020, Porsche semble ne vouloir laisser aucune chance à ses rivales de la rattraper.

Animée par un V8 biturbo de 4,0 litres qui a fait l’objet d’une révision complète, la nouvelle Panamera Turbo S au sommet de la gamme développe une puissance de 620 chevaux et un couple 605 livres-pied, en hausse de 70 et 37 par rapport à la version Turbo sortante. En mode Sport Plus, elle accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. Sa vitesse de pointe en piste s’élève quant à elle à 315 km/h.

Photo: Porsche

La GTS n’est pas en reste

Les ingénieurs de Porsche ont aussi porté une attention particulière à la Panamera GTS. Pour 2021, celle-ci fournit 20 chevaux supplémentaires pour un total de 473, avec un couple qui atteint 457 livres-pied. La sonorité caractéristique du V8 est encore plus marquée grâce au nouveau système d'échappement sport de série.

De leur côté, les nouvelles Panamera et Panamera 4 d’entrée de gamme exploitent un V6 biturbo de 2,9 litres qui produit 325 chevaux et un couple de 330 livres-pied.

Photo: Porsche

Dynamique relevée

Pour chaque version, Porsche dit avoir réglé et optimisé spécialement la suspension pneumatique à trois chambres, le système de gestion active de la suspension (PASM) et le système de contrôle dynamique du châssis (PDCC) à stabilisation électronique du roulis, sans oublier la répartition du couple – de quoi maximiser la tenue de route en virage.

Certains de ces systèmes ont même été revus de fond en comble, notamment le PASM qui améliorerait considérablement le confort de roulement. La direction et les pneus ont aussi été renouvelés.

Nouvelle version hybride

Pour 2021, le constructeur allemand poursuit aussi sa stratégie E-Performance avec l’ajout de la Panamera 4S E-Hybrid dotée d’un nouveau système de propulsion livrant 552 chevaux et 553 livres-pied de couple. La boîte PDK à double embrayage à huit rapports et l’ensemble Sport Chrono de série lui permettent de boucler le 0-100 km/h en 3,7 secondes et de filer jusqu’à 298 km/h.

Photo: Porsche

En conduite urbaine, cette Panamera bénéficie d’une nouvelle batterie aux cellules optimisées dont la capacité a augmenté de 14,1 à 17,9 kWh. Résultat : son autonomie en mode 100% électrique fait un bond de 30%, passant de 23 à environ 30 km. Bon, ce n’est toujours pas très long comme distance, mais comprenez que Porsche ne doit pas trop jeter de l’ombre à sa nouvelle Taycan électrique.

Quoi d’autre?

Toutes les Porsche Panamera 2021, incluant celles à empattement allongé appelées Executive et les familiales Sport Turismo, reçoivent maintenant de série l’ensemble Sport Design qui inclut une calandre distinctive, des clignotants à simple lame et de grandes prises d’air. Ces dernières sont encore plus proéminentes en version Panamera Turbo S.

Les designers ont également retravaillé les phares ainsi que les feux arrière, surtout ceux de la Panamera GTS qui adoptent une allure foncée exclusive. Par ailleurs, trois nouveaux designs de jantes de 20 et 21 pouces viennent porter la sélection à dix.

Photo: Porsche

Les prix

Sachez qu’il est déjà possible de commander un exemplaire de la Porsche Panamera 2021. Les livraisons débuteront tôt l’an prochain. Les prix de base des modèles à propulsion (99 300 $) et à rouage intégral (104 600 $) ne changent pas. Idem pour la Panamera GTS (147 400 $). Celui de la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid s’élève à 128 500 $, alors que la Panamera Turbo S culmine à 202 400 $.

En vidéo : sur la route avec la Porsche Taycan 4S 2020