Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Porsche Panamera

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des grandes berlines de luxe où, sans grande surprise, les trois mêmes Allemandes occupent le podium.

Ainsi, la Porsche Panamera (PDSF à partir de 99 300 $) conserve son titre acquis l’an dernier.

Bien que reléguée un peu dans l’ombre par l’arrivée de la Porsche Taycan entièrement électrique, la Panamera demeure une star dont on peut profiter sous plusieurs formes, soit une berline à hayon, une berline à empattement allongé Executive et une sorte de familiale nommée Sport Turismo. En fait, pas moins de 18 variantes figurent au menu!

Photo: Porsche AG

Il y a aussi six motorisations : V6 turbo (326 chevaux), V6 biturbo (434 ch), V8 biturbo (453 ch ou 541 ch), hybride rechargeable avec V6 turbo (456 ch) ou hybride rechargeable avec V8 biturbo (680 ch). Un rouage à propulsion figure de série, alors qu’une transmission intégrale est également disponible.

On aime le côté pratique de la Panamera ainsi que sa capacité à se montrer tantôt confortable pour la famille, tantôt très sportive pour des escapades sur les routes désertes ou même les circuits. Bravo aussi pour la qualité de finition de son habitacle et la réputation de fiabilité de la marque.

Photo: Porsche AG

La seconde place de la catégorie revient cette année à la BMW Série 7 (PDSF à partir de 120 300 $), qui continue de proposer un choix varié de motorisations, allant d’un système hybride rechargeable avec 322 chevaux jusqu’à un V12 biturbo de 600 chevaux. Son rouage intégral xDrive est très compétent. À cela s’ajoutent un habitacle somptueux, un grand confort de roulement et une tenue de route dynamique.

Pour ce qui est de la troisième position, on retrouve l’Audi A8 (PDSF à partir de 99 000 $). Encore une fois, le design et la finition de son habitacle étonnent, tout comme le niveau de technologie embarquée, y compris un système de conduite semi-autonome. Vous avez le choix d’un V6 de 335 chevaux et d’un V8 de 453 chevaux, ce dernier avec hybridation légère de 48 volts. N'oubliez pas la S8 de 563 chevaux non plus.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Porsche Panamera – 84% BMW Série 7 – 83% Audi A8 – 81%

