Un premier Salon de l’auto ouvre ses portes depuis le début de la pandémie

Le Salon de l'auto de Genève 2021 est déjà annulé

Le Salon de l’auto de Genève a été l’une des premières victimes collatérales de la pandémie de COVID-19 dans l’industrie automobile. Le traditionnel événement du début mars n’a pas eu d’édition 2020 et on vient maintenant d’apprendre qu’il n’aura pas lieu en 2021 non plus. Les organisateurs ont non seulement …