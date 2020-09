Toronto imite Montréal avec un salon de l’auto 100 % virtuel en 2021

Au même moment où les organisateurs du Salon de l’auto de Montréal confirmaient le remplacement de l’édition 2021 par un événement virtuel, on a appris que le Salon international de l’auto du Canada à Toronto allait subir un sort identique.

La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires adoptées pour contrer la propagation du virus ont rendu la décision inévitable. Rappelons que les grands rassemblements intérieurs sont toujours interdits en Ontario.

L’Association des concessionnaires automobiles Trillium – responsable du plus important salon de l’auto au pays avec plus de 330 000 visiteurs par année – espère un retour à la normale en 2022 tout en concentrant ses efforts sur la tenue d’un rendez-vous virtuel de grande qualité en 2021, plus précisément du 12 au 21 février.

« Notre salon est devenu un arrêt incontournable pour les acheteurs de voitures et les passionnés. Nous demeurons engagés à offrir aux centaines de milliers de personnes qui viennent sur place habituellement l’occasion d’apprendre, d’explorer et de s’émerveiller des dernières innovations sur le marché – seulement dans une nouvelle formule plus accessible », a déclaré le directeur général, Jason Campbell.

Les organisateurs disent être en contact avec la plupart des constructeurs automobiles, exposants et commanditaires afin d’assurer une présence importante à ce salon virtuel. Plus de détails sur la formule de l’événement et les attractions au menu seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

