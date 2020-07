Buick suspend son partenariat avec Maripier Morin

Dans la foulée des accusations portées par Safia Nolin à l’endroit de Maripier Morin, Buick Canada a pris la décision de suspendre son partenariat avec l’animatrice québécoise.

« GM Canada se fait un point d’honneur de respecter les normes morales et éthiques les plus élevées, et il en va de même pour ses partenaires », a indiqué au Guide de l’auto Natalie Nankil, directrice principale des communications chez General Motors Canada.

Rappelons que plus tôt cette semaine, l’artiste Safia Nolin a évoqué des comportements inappropriés tenus par Maripier Morin en 2018.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Safia Nolin (@safianolin) le 8 Juil. 2020 à 8 :06 PDT

En plus de Buick, d’autres entreprises telles que BonLook, Blush, Marché GoodFood et Reebok ont suspendu leurs partenariats avec Maripier Morin.

