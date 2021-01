Buick dévoile un premier aperçu de l’Enclave 2022

Au cours de la présentation officielle du Buick Envision 2021, Duncan Alfred, vice-président de Buick et GMC, a laissé entrevoir de quoi aura l'air le futur Buick Enclave 2022.

On a pu remarquer une silhouette un tant soit peu plus moderne. Comme on peut le voir sur les deux seules photos partagées par General Motors, les appliques de chrome demeurent omniprésentes.

Comme c'est le cas depuis son introduction sur le marché en 2008, l’Enclave continuera d’occuper le créneau des véhicules utilitaires sport intermédiaires à trois rangées.

Photo: Buick

Pour le moment, on ignore quelle sera la stratégie de Buick quant à la motorisation de ce modèle. Rappelons que pour 2021, il est animé du moteur V6 de 3,6 L qui développe une puissance de 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied. Les consommateurs peuvent opter pour les roues motrices avant ou le système à quatre roues motrices.

Au cours de ce bref aperçu, on n’a fait aucune référence à la version la plus cossue de l’Enclave, soit l’Avenir. En revanche, l’exemplaire présenté sur les photos arbore l’écusson Avenir sur le bas des portières avant.

Le constructeur américain nous a assuré que davantage d’informations allaient être divulguées au courant de l’année.