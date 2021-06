Buick Enclave 2022 : un peu de nouveau, ça ne fait pas de tort!

Au tout début de l’année, Buick nous a offert un avant-goût de son Enclave 2022 redessiné en marge du dévoilement de son petit frère, le Buick Envision 2021. Maintenant, on connaît les détails.

Avant d’aller plus loin, rappelons que ce VUS intermédiaire à trois rangées existe dans sa forme actuelle depuis 2018 et qu’une première mise à jour est survenue pour l’année-modèle 2020.

Deux ans plus tard, l’Enclave arbore un style plus moderne tout en conservant sensiblement la même silhouette. Les phares sont plus profilés et la calandre, plus imposante. Les feux arrière ainsi que les pare-chocs ont également été retouchés, tandis que de nouvelles jantes sont disponibles, dont celles de 20 pouces de la version Sport Touring.

Photo: General Motors

Dans l’habitacle, on note une console centrale remaniée avec des boutons à la place d’un levier de vitesses, plus de matériaux doux au toucher à la grandeur du décor et, en option, des sièges avant chauffants/ventilés avec massage.

La version haut de gamme Avenir se démarque notamment avec un traitement exclusif aux deux extrémités du véhicule (dont des emblèmes « Avenir »), des garnitures intérieures et habillages de sièges uniques, un régulateur de vitesse adaptatif et une suspension à contrôle de l’amortissement en continu livrable en option.

Photo: General Motors

Sur le plan de la sécurité, on note un nouvel ensemble appelé Confiance du conducteur Plus, qui comprend neuf systèmes : freinage d’urgence automatique, détection des piétons avec freinage, aide au maintien dans la voie avec alerte de sortie de voie, alerte de changement de voie avec surveillance des angles morts, aide au stationnement avant et arrière, alerte de collision avant, indicateur de distance avec le véhicule qui précède, alerte de circulation transversale arrière et phares Intellibeam avec feux de route automatiques.

Sous le capot, rien ne change. L’Enclave conserve son moteur V6 de 3,6 litres qui développe une puissance de 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied. Encore une fois, les consommateurs pourront opter pour les roues motrices avant ou le système à quatre roues motrices.

Photo: General Motors

« Les améliorations apportées au Buick Enclave 2022 rehaussent le design, la sécurité et l’expérience de conduite que les acheteurs de VUS de luxe apprécient, affirme Duncan Aldred, vice-président mondial de Buick et GMC. Un des pionniers de sa catégorie depuis près de 15 ans, l’Enclave continue de plaire aux clients en leur offrant davantage de style et de qualité. »

Le Buick Enclave 2022 sera en vente cet automne. Les prix seront annoncés à son approche.