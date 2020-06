Que pensez-vous du nouveau Buick Envision 2021?

Je possède un Buick Encore 2016 et j’aimerais un VUS de plus grand format. J’ai vu circuler des photos du Envision 2021 et j’étais curieuse de connaître votre avis.

-----------------

Bonjour Geneviève,

À la fin du mois de mai, General Motors a effectivement dévoilé de manière virtuelle le Buick Envision 2021. Malheureusement, on ne l’a pas encore vu en vrai, ni même conduit. Cela dit, force est d’admettre qu’il présente une allure beaucoup plus dynamique que l’Envision actuel et on comprend qu’il ait attiré votre attention.

Sur le plan de la mécanique, General Motors ne mentionnait que le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci sera jumelé à une transmission automatique à neuf rapports ainsi qu’un système à quatre roues motrices qui sera offert de série. Il est donc légitime de croire que le bloc à quatre cylindres de 2,5 L ne fera pas le saut vers la deuxième génération de ce VUS.

Déjà offert dans l'Envision 2020, le moteur turbocompressé permet un comportement routier agréable, tel que nous l'avions rapporté dans cet essai du Buick Envision 2020.

Pour le moment, aucun aperçu de l’habitacle n’a été publié par le constructeur. Il sera intéressant de voir comment celui-ci a évolué, puisque a présentation intérieure de l'Envision 2020 ne faisait certainement pas partie de ses points forts. Buick nous a informé qu’un nouvel écran tactile de 10 pouces fera son apparition. On a également précisé que l’entièreté de la gamme Envision sera dotée de série d’une alerte de prévention de collision, d’un témoin de distance avec le véhicule qui précède, du système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, d’un avertisseur de sortie de voie avec aide au maintien dans la voie, d’un radar de stationnement arrière, d’un siège du conducteur avec alerte de sécurité et d’une caméra de recul en haute définition.

À ce moment-ci, on ne connaît toujours pas l’échelle de prix. Notons aussi que pour la première fois, Buick offrira une déclinaison haut de gamme de ce modèle, qui portera l’appellation Avenir.

Nous serons assurément en mesure de vous en partager davantage au cours des mois à venir.

En vidéo: quel avenir pour la marque Buick?