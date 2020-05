Un Wrangler électrique serait encore meilleur, selon Jeep

Y a-t-il quelque chose que le Jeep Wrangler ne puisse faire? Difficile à imaginer, surtout quand on conduit une version comme le Wrangler Rubicon.

Mais bon, il y a toujours place à l’amélioration et toutes les pistes doivent être étudiées. Même un groupe motopropulseur 100% électrique? N’en déplaise aux puristes, c’est une solution de plus en plus probable et qui a beaucoup de potentiel.

« Je crois vraiment que si nous faisons un Wrangler électrique dans le futur, il serait encore meilleur que le Wrangler actuel. Il serait plus habile en dehors de la route, car il pourrait faire des choses qui nous sont impossibles pour l’instant », a déclaré au site CarAdvice le directeur du design de la marque Jeep, Mark Allen.

Comme quoi? « Nous serions en mesure de contrôler la vitesse et la direction de chaque roue individuellement, ce qui serait un énorme avantage en termes de manœuvrabilité et d’adhérence hors route, a-t-il dit. Pour nous, il y aurait plus de possibilités que moins. »

Photo: Germain Goyer

Allen précise qu’il n’y a aucun plan concret pour un tel véhicule à l’heure actuelle, mais il n’a pas de misère à l’entrevoir à l’horizon. De plus, il estime que les fidèles amateurs de Jeep y trouveraient leur compte parce que ceux-ci auraient un 4x4 encore plus capable d’affronter toutes sortes de terrain.

Rappelons que le Jeep Wrangler propose déjà un système hybride léger de 48 volts appelé eTorque, disponible en version Sahara avec le quatre cylindres turbocompressé de 270 chevaux ou bien le V6 Pentastar de 285 chevaux. Ce système réduit la consommation en plus de fournir 90 livres-pied de couple en extra.

Jeep souhaite en fait offrir une version électrifiée de tous ses véhicules d’ici 2022. Le Wrangler 4xe, un hybride rechargeable présenté au dernier CES à Las Vegas, sera le premier Jeep du genre à être commercialisé en Amérique du Nord. Il sera suivi par le Renegade 4xe et le Compass 4xe.

En vidéo: Gabriel Gélinas met le Jeep Wrangler Rubicon à l'épreuve