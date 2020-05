En vidéo : le Jeep Wrangler capote lors d’un test de collision

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), qui s’occupe des tests de collision sur les véhicules aux États-Unis, a publié la vidéo d’un Jeep Wrangler Unlimited 2020 à quatre portes qui s’est renversé sur le côté après avoir frappé le muret.

Une simple erreur? Non. La même chose s’est produite lors d’un deuxième test de collision frontale avec léger chevauchement effectué par l’IIHS, et ce, même en utilisant une méthode différente pour attacher le véhicule au système de propulsion.

Le constructeur FCA, qui a procédé à un test similaire dans le cadre du programme de vérification de l’organisme américain, n’avait pourtant enregistré aucun capotage de son côté.

L’IIHS souligne que le Jeep Wrangler, qui a été complètement redessiné en 2018, arrive quand même à bien contrôler les mouvements du conducteur et à préserver l’intégrité de l’habitacle. Toutefois, « le fait qu’il se soit renversé sur le côté passager pose un risque de blessure qui va au-delà des critères normaux et […] n’est pas un résultat acceptable lors d’une collision avant ». C’est pourquoi sa protection obtient la note « marginale » à ce chapitre.

La situation est d’autant plus dangereuse que le Wrangler comprend des portières et un toit qu’on peut enlever pour se sentir en contact plus étroit avec l’extérieur. De ce fait, il n’a pas non plus de rideaux gonflables latéraux. Advenant un capotage, les conséquences pourraient être fatales.

Il est à noter que l’ancienne génération du Jeep Wrangler avait obtenu une « bonne » mention dans le même genre de test de collision.

Quant aux autres tests effectués sur le nouveau Wrangler, ils se sont soldés par une bonne note. L’IIHS avertit toutefois que ses phares, tant ceux à halogène qu’à DEL, livrent un « piètre » rendement.

