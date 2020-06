Dodge Grand Caravan 2020 : pour une dernière fois

Avant de me lancer dans la rédaction de cet article, je m’amusais à naviguer sur le site de Dodge afin d’y découvrir les rabais et prix réels de la Grand Caravan.

Évidemment, inutile de vous dire que Chrysler propose des rabais sur sa fourgonnette depuis des années, et que le prix de détail suggéré du manufacturier est carrément irréaliste. Cela permet d’ailleurs au constructeur d’afficher un rabais de 30% du PDSF, ce qui peut totaliser jusqu’à près de 15 000 $ de rabais. Puis, dans le contexte actuel, on ajoute à cela un report de paiement de 120 jours, ce qui vous l’aurez compris, n’a rien d’un rabais. Au contraire…

La carrière de la Grand Caravan tire à sa fin. Pour le Canada, il s’agit d’un coup dur puisque celle-ci y connaît toujours un grand succès. D’ailleurs, jusqu’à ce que la COVID-19 nous tombe sur la tête, les ventes de la Grand Caravan étaient en légère hausse par rapport à l’an passé. Évidemment, nombre d’entre elles sont attribuables à des ventes de flottes (entreprises diverses et compagnies de location), mais il n’en demeure pas moins que le Canada achetait, pour les trois premiers mois de 2020, plus du tiers du nombre de Grand Caravan vendues aux États-Unis.

Il faut dire que chez nos voisins du Sud, il se vend carrément une Chrysler Pacifica pour une Grand Caravan, alors que le Canada achète 10 fois plus de modèles Dodge. Cela dit, la stratégie de Chrysler pour le futur est de délaisser la Grand Caravan, au profit d’une Chrysler Voyager. Une fourgonnette clonée à partir de la Pacifica mais qui sera offerte à prix réduit, afin que le constructeur puisse continuer à satisfaire les besoins et désirs de ceux qui recherchent le moyen de transport le plus accessible du segment.

Fait intéressant, Chrysler mentionne cesser la production de la Grand Caravan pour une question de normes antipollution. En effet, la fourgonnette ne se conformerait plus aux normes émises par le gouvernement à partir de 2021. Et comme le véhicule est déjà en fin de carrière, il aurait été trop onéreux de le modifier pour prolonger sa commercialisation d’une année ou deux. De toute manière, Chrysler commence déjà à amortir les coûts de production de la Pacifica, ce qui lui permettra d’en réduire le prix à environ 30 000 $ (estimé).

Photo: Antoine Joubert

32 695 $...

Pour l’heure, le prix d’entrée chez Dodge pour la Grand Caravan est de 32 695 $ + 1 895 $ de transport et préparation, ce qui porte la facture à 34 590 $. Retirez ensuite les 6 550 $ de rabais applicables et vous obtenez un prix d’entrée à 28 040 $. Tel est donc le prix de base réel d’une Grand Caravan 2020. Il faut cependant savoir que le même véhicule millésimé 2019 vous fait économiser 1 000 $ supplémentaires, ce qui - entre vous et moi - n’en vaut pas la peine.

Maintenant, changez de version et les aubaines deviennent parfois plus alléchantes. Vous paierez à peine 1 500 $ de plus pour un modèle Crew 2019, nettement mieux équipé, ou 2 500 $ pour une édition 35e Anniversaire, laquelle a connu beaucoup de succès. Cette dernière est d’ailleurs remplacée en 2020 par la version Premium Plus, proposant le même look et à peu de choses près, le même équipement.

Photo: Antoine Joubert

Pour la meilleure aubaine, le secret est donc de naviguer à travers les inventaires de concessionnaires pour obtenir le meilleur rapport équipement/prix. Et croyez-moi, la version de base n’est certainement pas celle qui se veut la plus alléchante. Pourquoi? Parce que pour un prix inférieur de 1 500 $ ou 2 000 $ par rapport à une version décemment équipée, vous perdrez énormément au chapitre de la dépréciation, tout en vous privant d’accessoires pratiques comme les vitres teintées, la technologie Bluetooth et bien sûr, les sièges Stow’n Go.

Toujours une bonne option?

Inutile de vous le dire, la Grand Caravan a vraiment vieilli. La qualité de fabrication n’a rien de comparable avec celle de la Pacifica, et il est clair que même la vieillissante Toyota Sienna possède une longueur d’avance technologique sur celle-ci. En 2020, on se procure donc la Grand Caravan d’abord pour une question de prix.

Bien sûr, cette Dodge conserve la polyvalence et le confort qu’on lui connaît. La position de conduite s’avère excellente et son confort sur route, malgré un niveau sonore quelconque, demeure un de ses points forts. Cela dit, difficile de passer sous silence son système multimédia complètement dépassé, sa finition bon marché, ainsi que le rendement de sa boîte automatique, qui date d’une autre époque. Le temps nous aura aussi prouvé sa vulnérabilité à la corrosion ainsi que la piètre qualité de plusieurs de ses composants, comme les pièces de frein et de direction, pour ne nommer que celles-là.

Photo: Antoine Joubert

Comprenez alors que si les pièces d’origine sont de qualité ordinaire, le marché après-vente regorge de pièces améliorées qui règleront votre problème tout en prolongeant la vie de votre véhicule. Autrement dit, inutile de faire appel à des pièces d’origine Chrysler lorsque les freins devront être changés. Une qualité supérieure où le voilage est plus limité vous attend par exemple chez Euro Rotor, Bosch Quiet Cast et Wagner. Ces deux dernières marques fabriquent également des plaquettes de très haute qualité, qui pourraient par exemple augmenter l’endurance au freinage si vous deviez remorquer ou transporter de plus lourdes charges, tout en doublant la durée de vie de celles d’origine. Cela bien sûr n’étant qu’un exemple parmi tant d’autres, et qui peut faire une immense différence à long terme.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez jamais à vous creuser la tête pour trouver des pièces. Bien sûr, parce que Chrysler commercialise cette fourgonnette sans changement majeur depuis 2011, mais aussi parce que la plupart des grands fabricants de pièces proposent à peu près tout ce qui peut y être remplacéDe plus, si plusieurs composants déçoivent au chapitre de la qualité, le moteur Pentastar de 3,6 litres est pour sa part d’une grande fiabilité.

Photo: Antoine Joubert

Pour la famille

Le succès de cette fourgonnette repose certes sur les ventes commerciales, mais d’abord et avant tout sur l’intérêt des parents recherchant cette polyvalence ultime facilitant leur sphère d’activités. Ainsi, non seulement papa et maman apprécient l’ergonomie et la modularité sans borne de l’habitacle, mais les enfants y trouvent aussi leur compte. Tous y trouvent d’ailleurs leur espace, leur environnement, et cachent souvent des effets personnels dans les multiples compartiments de rangement.

Besoin d’espace dans le coffre? La banquette arrière divisée en deux sections se replie en un tournemain. Et cette même opération, peut-être un peu plus complexe, s’applique aux sièges de la rangée médiane. Une innovation critiquée par plusieurs parce qu’elle impacte sur le confort des sièges, ce qui est vrai. Sauf qu’en y pensant bien, la plupart des parents y installent des sièges d’appoint. Chrysler a tout de même pris soin d’améliorer cet aspect sur la Pacifica, les baquets centraux étant nettement plus confortables.

Photo: Antoine Joubert

En 2020

La Grand Caravan, dont la production devait cesser à la fin mai, poursuivra sa carrière jusqu’au mois d’août. D’ici là, attendez-vous à des rabais colossaux, ce qui ne signifie pas pour autant qu’un financement sur 84 ou pire, 96 mois, est une bonne chose. Parce que contrairement à Kia, la Grand Caravan n’est pas admissible à un financement à 0%. Le taux actuel est de 3,49%, et ce dernier pourrait évidemment varier, pas nécessairement à la baisse. Comprenez ainsi que pour un modèle vendu à 30 000 $ plus taxes, vous débourserez sur 96 mois environ 5 000 $ en intérêts, n’arrivant à équité positive sur votre prêt qu’au bout de six ans. Une bien mauvaise stratégie, à moins que vous soyez absolument certain de conserver ce véhicule jusqu’à sa mort. Et encore…

Je me permets donc de vous dire que pour le prix d’une Grand Caravan de milieu de gamme, vous avez accès à l’entrée de gamme chez Kia (Sedona LX), qui propose un équipement compétitif, une garantie de cinq ans et une qualité de fabrication beaucoup plus sérieuse. En ce qui me concerne, c’est un choix évident, d’autant plus que Kia applique un taux de financement presque nul.

Alors, est-ce qu’en 2020, la Grand Caravan en vaut réellement la peine? De moins en moins. Il faudra en fait tomber sur la combinaison ou la configuration gagnante au moment de faire votre achat, afin de mettre la main sur une très bonne valeur. On peut ainsi dire qu’après 12 ans, la Grand Caravan est bel et bien mûre pour la retraite. Or, on peut aussi affirmer que son succès aura été exceptionnel, et qu’elle a inspiré l’ensemble des manufacturiers qui demeurent présents dans le segment, éliminant au passage toute concurrence américaine. En terminant, savez-vous combien de fourgonnettes Chrysler ont été produites jusqu’à maintenant? Eh bien… moi non plus! Mais en novembre dernier, la 15 millionième fourgonnette sortait de l’usine de Windsor en Ontario.