La Chrysler Voyager rebaptisée… Grand Caravan?

Dodge Caravan / Plymouth Voyager / Mini Ram Van 1984 : Un trio de mini-fourgonnettes parfaitement modernes !

On aura presque tout dit sur l'aventure qu'a vécue la compagnie Chrysler ces quelques dernières années. Tous les médias ont suivi et rapporté avec minutie et force détails sa lente et inexorable chute, pour ensuite décrire son redressement spectaculaire et son retour triomphant à une situation financière plus que prometteuse.