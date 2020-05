Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : BMW X7

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS grand format de luxe. Notre numéro un de l’an dernier se retrouve coincé entre deux rivaux allemands cette fois-ci.

Le sportif BMW X7 (PDSF à partir de 94 000 $) est notre meilleur achat pour 2020, lui qui ajoute à ses versions de 335 et 456 chevaux une option encore plus puissante : la M50i de 523 chevaux. Grâce à son moteur V8 biturbo de 4,4 litres, le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en aussi peu 4,6 secondes—remarquable pour un si gros véhicule.

Selon l’aménagement intérieur choisi, le X7 peut asseoir six ou sept passagers en tout confort, l’espace étant généreux à chacune des trois rangées. La finition et les commodités se rapprochent de celles offertes dans la prestigieuse berline de Série 7. Il faut aussi souligner son excellent confort de roulement qui se marie à l’agilité propre aux modèles BMW. Les technologies disponibles sont aussi nombreuses que sophistiquées, mais attention au prix qui peut grimper très rapidement.

Photo: BMW AG

Tel que mentionné plus tôt, notre ancien champion, le Lincoln Navigator (PDSF à partir de 96 000 $), occupe maintenant la deuxième place de la catégorie. Il impressionne notamment par son niveau de raffinement, l’exécution soignée de son habitacle et l’espace intérieur étonnant – qu’il s’agisse de la version ordinaire ou de celle à empattement allongé. On aime toujours son arsenal d’aides électroniques à la conduite, son système multimédia à la fois complet et convivial ainsi que son puissant V6 biturbo (450 chevaux, 510 livres-pied).

Pour ce qui est de la troisième position, elle revient à un VUS allemand qui profite d’une refonte complète pour 2020, c’est-à-dire le Mercedes-Benz GLS (PDSF à partir de 95 500 $). Tant son V6 de 362 chevaux que son V8 de 483 chevaux exploitent un système hybride léger pour réduire la consommation d’essence. Tout en faisant le plein de technologies à bord, le GLS se montre relativement habile en dehors de la route. D’ailleurs, il a remporté notre prix de la Technologie de l’année 2020 avec son système de châssis E-Active Body Control, qui agit sur la suspension et peut faire sautiller le véhicule – pratique quand on reste pris dans le sable!

Pointage du Guide de l’auto 2020

BMW X7 – 79% Lincoln Navigator – 76% Mercedes-Benz GLS – 75%

