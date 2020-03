Un aperçu des prochaines Dodge Challenger et Charger?

Les Dodge Challenger et Charger sont les produits phares de la marque et une nouvelle génération est en développement. Si vous vous demandez à quoi elles ressembleront, regardez bien cette image publiée sur Instagram par le grand patron du design de FCA, Ralph Gilles.

Avant d’aller plus loin, il faut préciser que l’ébauche en question illustre un concept très expérimental d’une voiture Dodge du futur et qu’elle n’a pas été retenue par Gilles.

Pourquoi? Apparemment parce que le designer qui l’a réalisée s’entêtait à garder les protecteurs jaunes aux coins du becquet avant.

Quoi qu’il en soit, on peut voir la silhouette très radicale d’un coupé, avec une fenestration à la fois enveloppante et aplatie (sans doute que le toit est vitré aussi), des phares ultra minces et une calandre qui l’est presque autant. Juste en dessous se trouve un pare-chocs démesuré au fini noir, ponctué d’une prise d’air béante au milieu.

Cette thématique est reprise sur les flancs où les jupes latérales contrastent avec les portières étonnamment sculptées. Les roues paraissent imposantes et sont chapeautées par une ligne de relief continue.

Selon plusieurs sources, les nouvelles Dodge Challenger et Charger sont attendues d’ici deux ans comme modèles 2023. À quel point s’éloigneront-elles de la génération actuelle?

Certainement pas autant que ce que laisse penser cette image (elles conserveront un look rétro, selon le directeur du design de Dodge, Mark Trostle), mais attendez-vous quand même à quelque chose de très différent par rapport à la concurrence.

En vidéo : devais-je m'acheter une Dodge Charger GT?