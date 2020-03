De l’aide pour les clients de Hyundai, Nissan et Toyota au Canada

COVID-19 : Uber modifie ses pratiques et services

Le géant Uber a annoncé mardi une suspension indéterminée des déplacements en groupe pour ses utilisateurs au Canada et aux États-Unis dans le but de limiter la propagation du coronavirus. Autrement dit, lorsqu’on ouvre l’application, il n’est plus possible de profiter de l’option qui permet à plus d'un passager (maximum …