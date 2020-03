COVID-19 : un répit de paiement pour les propriétaires de Ford

La divison de crédit de Ford vient d’annoncer qu’elle allait offrir un répit aux propriétaires et aux locataires de ses véhicules qui sont touchés par la COVID-19.

Au Canada, une ligne téléphonique a été mise en place afin que les consommateurs affectés puissent discuter des solutions possibles au sujet du financement ou de la location de leur véhicule. En plus de composer le 1-877-636-7346, il est possible d’explorer les différentes possibilités en ligne ou via l’application FordPass.

Le tout s’applique également aux clients de Lincoln.

Dans une entrevue accordée à Automotive News Canada, la porte-parole de Ford, Margaret Mellott, mentionnait que « nous voulons que les consommateurs canadiens sachent qu’ils peuvent nous contacter s’ils s’ont affectés par la COVID-19 ».

Aux Etats-Unis, celles et ceux qui se sont procurés un véhicule neuf ont la possibilité de reporter de 90 jours leur premier paiement. À cet effet, une campagne publicitaire serait sur le point de voir le jour.

Rappelons que depuis le début de cette crise, Ford a déjà reporté certains événements médiatiques en plus de suspendre le prêt de véhicules aux membres de la presse automobile. Du côté du Michigan, le volet philanthropique de Ford annoncé qu’il verserait plus de 500 000 $ US (698 000 $ CAN) à des œuvres de charité qui fourniront notamment des repas aux personnes du troisième âge.

En vidéo : présentation du Ford Mustang Mach-E