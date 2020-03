COVID-19 : Uber modifie ses pratiques et services

Le géant Uber a annoncé mardi une suspension indéterminée des déplacements en groupe pour ses utilisateurs au Canada et aux États-Unis dans le but de limiter la propagation du coronavirus.

Autrement dit, lorsqu’on ouvre l’application, il n’est plus possible de profiter de l’option qui permet à plus d'un passager (maximum de quatre) d’emprunter la même voiture Uber afin d’économiser sur le coût du transport.

« Notre but est d’aider à aplatir la courbe de la propagation dans les villes que nous desservons », a déclaré par voie de communiqué le vice-président sénior, déplacements et plateformes, Andrew Macdonald.

Il faut préciser que les déplacements groupés ne représentent qu’une mince portion des services Uber utilisés par le public.

Photo: Uber

Les déplacements réguliers à un seul utilisateur ainsi que les livraisons de nourriture via la plateforme Uber Eats restent disponibles. Toutefois, un message est ajouté pour rappeler aux gens de voyager uniquement lorsque c’est nécessaire. Il est possible en outre de laisser une note dans l’application Uber Eats pour que le livreur dépose la commande au pied de la porte. Et autre bonne nouvelle : afin de « soutenir l’industrie canadienne de la restauration », Uber suspend les frais de livraison jusqu’à nouvel ordre pour toutes les commandes passées dans des « restaurants indépendants » (pas les grandes chaînes).

L’entreprise s’efforce de fournir aux chauffeurs des désinfectants pour garder les véhicules propres et sécuritaires, mais comme l’approvisionnement est limité, la priorité va aux villes qui en ont le plus besoin selon Uber.

On demande également, par respect pour la santé de tous, incluant les chauffeurs, de se laver les mains avant et après un déplacement, de s’assoir à l’arrière et de baisser une vitre pour améliorer la ventilation.

Uber offrira par ailleurs une compensation financière aux chauffeurs et aux livreurs qui contractent le coronavirus ou qui doivent se placer en quarantaine pour 14 jours.